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مقتل قائد دبابة إسرائيلي بنيران المقاومة في غزة

11/3/2023 2:42:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل قائد دبابة في الكتيبة 52 التابع للواء 401 إيتاي سعدون، خلال المعارك في قطاع غزة اليوم، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى 24 منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية على القطاع.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
03/11/2023 13:16:50

MENAFN03112023000117011021ID1107368889

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