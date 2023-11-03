مقتل قائد دبابة إسرائيلي بنيران المقاومة في غزة

مقتل قائد دبابة إسرائيلي بنيران المقاومة في غزة
التاريخ
11/3/2023 2:42:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل قائد دبابة في الكتيبة 52 التابع للواء 401 إيتاي سعدون، خلال المعارك في قطاع غزة اليوم، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى 24 منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية على القطاع.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
03/11/2023 13:16:50
MENAFN03112023000117011021ID1107368889
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