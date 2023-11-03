الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية اليوم الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 50 فلسطينيا، من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الجمعة.

ووفق بيان للنادي، جرت الاعتقالات خلال عمليات اقتحام، شملت مناطق عدة بينها: جنين وطولكرم ونابلس ورام الله والخليل والقدس المحتلة.

وأوضح البيان، أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى أكثر من 1930.

--(بترا)

م . ف/م د/أس

03/11/2023 13:15:31