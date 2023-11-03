الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية اليوم الجمعة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية اليوم الجمعة
التاريخ
11/3/2023 2:42:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 50 فلسطينيا، من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الجمعة.
ووفق بيان للنادي، جرت الاعتقالات خلال عمليات اقتحام، شملت مناطق عدة بينها: جنين وطولكرم ونابلس ورام الله والخليل والقدس المحتلة.
وأوضح البيان، أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى أكثر من 1930.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
03/11/2023 13:15:31
MENAFN03112023000117011021ID1107368888
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