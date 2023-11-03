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9 شهداء فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس بأقل من 24 ساعة

11/3/2023 2:42:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 3 تشرين ثاني (بترا)- استشهد، بأقل من 24 ساعة، منذ الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، تسعة مواطنين فلسطينيين، في محافظات جنين ونابلس والقدس والخليل بالضفة الغربية.
ففي محافظة جنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد خمسة مواطنين، منهم اثنان بقصف طائرة مسيرة لأحد منازل المواطنين في مخيم جنين، وهما: وسيم أحمد زيود (23 عاما)، ويامن محمود جرار (17 عاما)، كما استشهد ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال، وهم: سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، ومعتز أبو الندى (26 عاما)، وأصيب 14 آخرون، منهم اثنان بجروح حرجة.
وفي محافظة الخليل، استشهد الشابان: محمد سعيد عبد القادر العزة (36 عاما)، ووديع يحيى حسن النجار (33 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب المدينة.
وفي القدس، استشهد الشاب إبراهيم زهير إبراهيم زايد (29 عاما)، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس المحتلة، كما أصيب شابان آخران بالرصاص، أحدهما في البطن ووصفت حالته بالخطيرة.
وفي نابلس، استشهد الشاب عاصم جهاد رمضان (19 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في قرية تل جنوب غرب نابلس، الأربعاء الماضي.
وبارتقاء الشبان التسعة في جنين ونابلس والقدس والخليل، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 143شهيدًا، ومنذ بداية العام الجاري إلى 351 شهيدا.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
03/11/2023 12:58:28

MENAFN03112023000117011021ID1107368887

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