9 شهداء فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس بأقل من 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 تشرين ثاني (بترا)- استشهد، بأقل من 24 ساعة، منذ الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، تسعة مواطنين فلسطينيين، في محافظات جنين ونابلس والقدس والخليل بالضفة الغربية.
ففي محافظة جنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد خمسة مواطنين، منهم اثنان بقصف طائرة مسيرة لأحد منازل المواطنين في مخيم جنين، وهما: وسيم أحمد زيود (23 عاما)، ويامن محمود جرار (17 عاما)، كما استشهد ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال، وهم: سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، ومعتز أبو الندى (26 عاما)، وأصيب 14 آخرون، منهم اثنان بجروح حرجة.
وفي محافظة الخليل، استشهد الشابان: محمد سعيد عبد القادر العزة (36 عاما)، ووديع يحيى حسن النجار (33 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب المدينة.
وفي القدس، استشهد الشاب إبراهيم زهير إبراهيم زايد (29 عاما)، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس المحتلة، كما أصيب شابان آخران بالرصاص، أحدهما في البطن ووصفت حالته بالخطيرة.
وفي نابلس، استشهد الشاب عاصم جهاد رمضان (19 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في قرية تل جنوب غرب نابلس، الأربعاء الماضي.
وبارتقاء الشبان التسعة في جنين ونابلس والقدس والخليل، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 143شهيدًا، ومنذ بداية العام الجاري إلى 351 شهيدا.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
03/11/2023 12:58:28
MENAFN03112023000117011021ID1107368887
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