ثقافة الكرك تواصل تقديم برنامج حوار مع مثقف

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الكرك 3 تشرين الثاني (بترا)- عودة الجعافرة – واصلت مديرية ثقافة الكرك تقديم برنامج حوار مع مثقف/ ذاكرة المدينة بهدف تسليط الضوء على مواضيع ثقافية وفكرية وتاريخية وعادات وتقاليد وقيم وفنون ترتبط بذاكرة المكان والإنسان للمدينة عبر العصور.

وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة الدكتور حسين المحادين، خلال البرنامج الذي أدارته بيان الحباشنه مساء أمس، إن الكرك سؤال مفتوح على التاريخ وعبقريات المكان الذي أسهم بصقل طبائع وسلوكيات الناس وتنشئتهم الاجتماعية والوجدانية والوطنية، مشيراً إلى أبعاد الجهات الأربع، حيث غرباً البحر الميت أخفض بقعة على الأرض وقربها من فلسطين والقدس بالإضافة إلى احتضانها مصانع وطواحين السكر قديماً وآثار قوم لوط والأضرحة وميناء غور حديثة وتشاهد جنوباً آثار بدايات الفتح الإسلامي غزوة مؤتة ومقامات الصحابة الأجلاء وآثار ذات راس والمشيرفة وبئر مدين.

وتناول المحادين خصائص وطبائع شخصية الإنسان الكركي والأردني بشكل عام وتضحياتهم وعروبتهم وحبهم للعلم والمعرفة والعلاقات التشاركية وارتباطهم بفلسطين القضية الحاضرة بالوجدان الأردني والمعمدة بالدم والمعارك، بالإضافة إلى تفردهم بالعيش المشترك بين مختلف المكونات الاجتماعية من مختلف الأصول والمنابت والأديان دون تمييز، مبيناً اثر مدرسة الكرك الثانوية كأقدم مدرسة ودلالات اختيار مكانها واستيعابها للجميع.

وأشار إلى إسهامات المرأة الكركية في التربية والحياة الاقتصادية والسياسية كشريك فاعل جنباً إلى جنب مع الرجل، داعياً الشباب إلى الإقبال على العلم والعمل ومواجهة التحديات والتمكين للانخراط في سوق العمل دون التوقف عند مخرجات التعليم .

بدورها، قالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن تواصل مديرية الثقافة بتقديم برنامج حوار مع مثقف بحلقته الثامنة يأتي إيماناً بأهمية المكان بحياة الشعوب وتعريف الأجيال بالإرث الحضاري والتاريخي وإنجازات الإنسان الأردني وقدرته على التغلب على الصعاب والتحديات وتحويلها إلى قصص نجاح نفتخر ونفاخر بها.

--(بترا)

ع ج/م ق/أس

03/11/2023 12:08:31