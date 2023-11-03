إيران: 27 قتيلاً و12 جريحاً بحريق بمركز لمعالجة الإدمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- اندلع حريق كبير اليوم الجمعة في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في شمال إيران، أدى إلى مقتل 27 شخصاً، وإصابة 12 آخرين، حسبما أفادت السلطة القضائية.

وقال رئيس قضاة مقاطعة جيلان صادقي نياركي، إنه توفي 27 شخصاً وتم نقل 12 شخصاً إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في مركز لمعالجة الإدمان على المخدرات في مدينة لانغرود، في مقاطعة جيلان"، وفق وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف نياركي، أن سبب الحادث قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنه لاحقاً وبعد انتهاء التحقيقات .

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

03/11/2023 11:38:07