إيران: 27 قتيلاً و12 جريحاً بحريق بمركز لمعالجة الإدمان

إيران: 27 قتيلاً و12 جريحاً بحريق بمركز لمعالجة الإدمان
التاريخ
11/3/2023 2:42:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- اندلع حريق كبير اليوم الجمعة في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في شمال إيران، أدى إلى مقتل 27 شخصاً، وإصابة 12 آخرين، حسبما أفادت السلطة القضائية.
وقال رئيس قضاة مقاطعة جيلان صادقي نياركي، إنه توفي 27 شخصاً وتم نقل 12 شخصاً إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في مركز لمعالجة الإدمان على المخدرات في مدينة لانغرود، في مقاطعة جيلان"، وفق وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف نياركي، أن سبب الحادث قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنه لاحقاً وبعد انتهاء التحقيقات .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
03/11/2023 11:38:07
MENAFN03112023000117011021ID1107368883
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