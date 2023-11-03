7 شهداء إثر قصف الاحتلال مقبرة بيت لاهيا

7 شهداء إثر قصف الاحتلال مقبرة بيت لاهيا
التاريخ
11/3/2023 2:42:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، سبعة مواطنين فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف مقبرة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، أن القصف استهدف المواطنين أثناء دفنهم أمواتهم في مقبرة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
03/11/2023 10:42:44
MENAFN03112023000117011021ID1107368881
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