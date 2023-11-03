7 شهداء إثر قصف الاحتلال مقبرة بيت لاهيا

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، سبعة مواطنين فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف مقبرة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، أن القصف استهدف المواطنين أثناء دفنهم أمواتهم في مقبرة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. --(بترا) رصد/ي أ/م ق/أس 03/11/2023 10:42:44

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