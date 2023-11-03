الرئيس الكولومبي يستنكر استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- استنكر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو استخدام إسرائيل "قنابل الفوسفور الأبيض" في قصفها قطاع غزة.
وأورد بيترو، في تدوينة على منصة "اكس" اليوم الجمعة، مقطع فيديو نقلته وكالة الأناضول، وقال معلقا عليه: "القنبلة التي ترونها في الفيديو مصنوعة من الفوسفور الأبيض".
وأضاف: "تلتصق المواد الكيميائية بالجلد وتنفذ إلى العظم. تقتل مع ألم شديد، دولة إسرائيل ألقت هذه القنبلة".
وأشار أن استخدام الفوسفور الأبيض يعتبر "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وأردف: "هناك أطفال يلعبون تحت، المكان الذي أُلقيت القنبلة عليه يعود للأمم المتحدة".
وتابع: "القانون الدولي ليس كيفيا وجميع الأمم في العالم ملزمة به. ينبغي محاكمة وحبس مجرم الحرب مهما كان دينه وإيديولوجيته وأمته".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
03/11/2023 09:42:14
MENAFN03112023000117011021ID1107368880
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