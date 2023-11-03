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الرئيس الكولومبي يستنكر استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض بغزة

11/3/2023 2:42:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- استنكر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو استخدام إسرائيل "قنابل الفوسفور الأبيض" في قصفها قطاع غزة.
وأورد بيترو، في تدوينة على منصة "اكس" اليوم الجمعة، مقطع فيديو نقلته وكالة الأناضول، وقال معلقا عليه: "القنبلة التي ترونها في الفيديو مصنوعة من الفوسفور الأبيض".
وأضاف: "تلتصق المواد الكيميائية بالجلد وتنفذ إلى العظم. تقتل مع ألم شديد، دولة إسرائيل ألقت هذه القنبلة".
وأشار أن استخدام الفوسفور الأبيض يعتبر "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وأردف: "هناك أطفال يلعبون تحت، المكان الذي أُلقيت القنبلة عليه يعود للأمم المتحدة".
وتابع: "القانون الدولي ليس كيفيا وجميع الأمم في العالم ملزمة به. ينبغي محاكمة وحبس مجرم الحرب مهما كان دينه وإيديولوجيته وأمته".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
03/11/2023 09:42:14

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