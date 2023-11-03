مقتل 4 ضباط إسرائيليين في معارك شمالي قطاع غزة

مقتل 4 ضباط إسرائيليين في معارك شمالي قطاع غزة
التاريخ
11/3/2023 2:42:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، عن مقتل 4 ضباط وإصابة جنديين بجروح خطيرة خلال المعارك التي جرت مع المقاومة الفلسطينية، في الساعات الماضية شمالي قطاع غزة.
من جهتها أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها باغتوا قوة إسرائيلية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة)، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر.
وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل البري في غزة إلى 24 بينهم قائد في لواء المدرعات، و4 ضباط.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
03/11/2023 09:30:59
MENAFN03112023000117011021ID1107368879
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.