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مقتل 4 ضباط إسرائيليين في معارك شمالي قطاع غزة

11/3/2023 2:42:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، عن مقتل 4 ضباط وإصابة جنديين بجروح خطيرة خلال المعارك التي جرت مع المقاومة الفلسطينية، في الساعات الماضية شمالي قطاع غزة.
من جهتها أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها باغتوا قوة إسرائيلية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة)، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر.
وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل البري في غزة إلى 24 بينهم قائد في لواء المدرعات، و4 ضباط.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
03/11/2023 09:30:59

MENAFN03112023000117011021ID1107368879

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