شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمواقع عدة في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، جراء الغارات والقصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إثر سسلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أحياء النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وعلى حي الزيتون جنوبا.

وأكدت ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات جراء الغارات المتواصلة على مخيمي البريج والنصيرات وعلى مدينة دير البلح وسط القطاع، نقلوا جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد مواطن جراء قصف لقوات الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي القطاع، فيما أصيب عدد من النازحين في مستشفى القدس بمدينة غزة نتيجة تهشم الزجاج الدخلي للمباني بفعل طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في محيط المستشفى.

يذكر، أن حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، حتى الأربعاء، ارتفعت إلى 9163 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح، منهم 9025 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 138 والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من تشرين الأول .

--(بترا)

م ق/أس

03/11/2023 07:51:04