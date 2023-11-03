شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمواقع عدة في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، جراء الغارات والقصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إثر سسلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أحياء النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وعلى حي الزيتون جنوبا.
وأكدت ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات جراء الغارات المتواصلة على مخيمي البريج والنصيرات وعلى مدينة دير البلح وسط القطاع، نقلوا جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى.
كما استشهد مواطن جراء قصف لقوات الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي القطاع، فيما أصيب عدد من النازحين في مستشفى القدس بمدينة غزة نتيجة تهشم الزجاج الدخلي للمباني بفعل طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في محيط المستشفى.
يذكر، أن حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، حتى الأربعاء، ارتفعت إلى 9163 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح، منهم 9025 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 138 والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من تشرين الأول .
--(بترا)
م ق/أس
03/11/2023 07:51:04
MENAFN03112023000117011021ID1107368878
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.