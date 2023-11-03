بايدن يعلن إجلاء 74 مواطنا أميركيا من قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس الخميس، أن 74 مواطنا أميركيا من مزدوجي الجنسية غادروا قطاع غزة إلى مصر.
ونقلت واشنطن بوست، عن بايدن قوله خلال لقائه في المكتب البيضوي رئيس جمهورية الدومينكان لويس أبي نادر "أنباء سارة، أخرجنا اليوم 74 أميركيا، من مزدوجي الجنسية".
يشار إلى أن معبر رفح الحدودي مع مصر فتح الأربعاء ما سمح بخروج عدد قليل من الجرحى الفلسطينيين وذوي الجنسية المزدوجة الفارين من القصف الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين أمس إن "74 من المواطنين الأميركيين وأفراد عائلاتهم وصلوا حتى الآن إلى الجانب المصري، بالإضافة إلى الأميركيين الخمسة الذين غادروا الأربعاء الماضي.
--(بترا)
ب خ/ف ج
03/11/2023 07:19:24
MENAFN03112023000117011021ID1107368877
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