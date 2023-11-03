بايدن يعلن إجلاء 74 مواطنا أميركيا من قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس الخميس، أن 74 مواطنا أميركيا من مزدوجي الجنسية غادروا قطاع غزة إلى مصر.

ونقلت واشنطن بوست، عن بايدن قوله خلال لقائه في المكتب البيضوي رئيس جمهورية الدومينكان لويس أبي نادر "أنباء سارة، أخرجنا اليوم 74 أميركيا، من مزدوجي الجنسية".

يشار إلى أن معبر رفح الحدودي مع مصر فتح الأربعاء ما سمح بخروج عدد قليل من الجرحى الفلسطينيين وذوي الجنسية المزدوجة الفارين من القصف الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين أمس إن "74 من المواطنين الأميركيين وأفراد عائلاتهم وصلوا حتى الآن إلى الجانب المصري، بالإضافة إلى الأميركيين الخمسة الذين غادروا الأربعاء الماضي.

--(بترا)

ب خ/ف ج

03/11/2023 07:19:24