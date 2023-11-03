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وزير الخارجية الأميركي: سأطلب من إسرائيل خطوات ملموسة لتقليل الأذى

11/3/2023 2:42:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 3 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس الخميس، سأطلب من إسرائيل "خطوات ملموسة" لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبحسب واشنطن تايمز ، أضاف عن بلينكن في تصريح صحفي في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط "سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة"، مؤكدا "هذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة".
--(بترا)
ب خ /ف ج
03/11/2023 07:13:39

MENAFN03112023000117011021ID1107368876

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