وزير الخارجية الأميركي: سأطلب من إسرائيل خطوات ملموسة لتقليل الأذى

وزير الخارجية الأميركي: سأطلب من إسرائيل خطوات ملموسة لتقليل الأذى
التاريخ
11/3/2023 2:42:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 3 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس الخميس، سأطلب من إسرائيل "خطوات ملموسة" لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبحسب واشنطن تايمز ، أضاف عن بلينكن في تصريح صحفي في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط "سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة"، مؤكدا "هذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة".
--(بترا)
ب خ /ف ج
03/11/2023 07:13:39
MENAFN03112023000117011021ID1107368876
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