الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 1900 من أبناء الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 3 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت خلال اليومين الماضيين ما لا يقل عن 135 فلسطينيًا، من بينهم امرأتان، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للمعتقلين منذ 7 تشرين الأول إلى 1900 على الأقل.

وتلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير متسقة وذات مصداقية عن انتشار المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة للمحتجزين، مشيرة إلى استشهاد معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول.

وبحسب التقرير، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من الشهر الماضي، 9,061 فلسطينياً، وأصابت 22,911، منهم 70 بالمئة أطفال ونساء،وهناك 2170 شخصا آخر محاصرون تحت الأنقاض.

وفي الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الفترة نفسها، 132 فلسطينيا، وأصابت 2219 آخرين, فيما قتل المستوطنون 8 فلسطينيين وأصابوا 61 آخرين.

-- (بترا)

م د/ف ج

03/11/2023 06:55:31