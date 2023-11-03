الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 1900 من أبناء الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 3 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت خلال اليومين الماضيين ما لا يقل عن 135 فلسطينيًا، من بينهم امرأتان، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للمعتقلين منذ 7 تشرين الأول إلى 1900 على الأقل.
وتلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير متسقة وذات مصداقية عن انتشار المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة للمحتجزين، مشيرة إلى استشهاد معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول.
وبحسب التقرير، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من الشهر الماضي، 9,061 فلسطينياً، وأصابت 22,911، منهم 70 بالمئة أطفال ونساء،وهناك 2170 شخصا آخر محاصرون تحت الأنقاض.
وفي الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الفترة نفسها، 132 فلسطينيا، وأصابت 2219 آخرين, فيما قتل المستوطنون 8 فلسطينيين وأصابوا 61 آخرين.
-- (بترا)
م د/ف ج
03/11/2023 06:55:31
MENAFN03112023000117011021ID1107368873
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.