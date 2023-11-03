استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

رام الله 3 تشرين الثاني (بترا) - استشهد مواطن فلسطيني فجر اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن استشهاد مواطن فلسطيني من مدينة جنين. وكان قد استشهد مواطن آخر ، وأصيب أربعة آخرون خلال هذا الاقتحام. --(بترا) م ف / ف ج 03/11/2023 06:50:15

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