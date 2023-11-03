استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
التاريخ
11/3/2023 2:42:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 تشرين الثاني (بترا) - استشهد
مواطن فلسطيني فجر اليوم الجمعة
برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية في بيان عن استشهاد مواطن فلسطيني من مدينة جنين.
وكان قد استشهد مواطن آخر ، وأصيب أربعة آخرون خلال هذا الاقتحام.
--(بترا)
م ف / ف ج
03/11/2023 06:50:15
MENAFN03112023000117011021ID1107368872
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