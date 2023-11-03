وزراء الصحة العرب يطالبون بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 3 تشرين الثاني (بترا)-طالب وزراء الصحة العرب بالوقف الفوري للعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما طالبوا في دورة غير عادية عبر "الفيديو كونفرس" برئاسة الجزائر أمس الخميس، بفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لضمان نفاذ وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بغزة.

واستنكر وزراء الصحة العرب استمرار العدوان الإسرائيلي باستهداف المباني السكنية للمدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية وفرض قيود على مقومات وموارد الحياة الأساسية من المياه وإدخال الأدوية والكهرباء والوقود الذي يؤدي إلى وقوع خسائر كارثية بالأرواح.

وحذروا من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية مع استمرار هذه الإبادة الجماعية وتهديدات إسرائيل بإخلاء المستشفيات في شمال غزة التي يوجد بها آلاف المرضى والإجلاء القسري للمرضى والعاملين.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي بالكف عن الكيل بمكيالين والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة وحماية المدنيين والفرق الصحية والمنشآت الصحية ومراكز الإيواء ودور العبادة والسماح بشكل فوري وعاجل بإدخال الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف.

--(بترا)

ن ا/ف ج

03/11/2023 06:46:56