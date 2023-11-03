وزراء الصحة العرب يطالبون بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 3 تشرين الثاني (بترا)-طالب وزراء الصحة العرب بالوقف الفوري للعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما طالبوا في دورة غير عادية عبر "الفيديو كونفرس" برئاسة الجزائر أمس الخميس، بفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لضمان نفاذ وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بغزة.
واستنكر وزراء الصحة العرب استمرار العدوان الإسرائيلي باستهداف المباني السكنية للمدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية وفرض قيود على مقومات وموارد الحياة الأساسية من المياه وإدخال الأدوية والكهرباء والوقود الذي يؤدي إلى وقوع خسائر كارثية بالأرواح.
وحذروا من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية مع استمرار هذه الإبادة الجماعية وتهديدات إسرائيل بإخلاء المستشفيات في شمال غزة التي يوجد بها آلاف المرضى والإجلاء القسري للمرضى والعاملين.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي بالكف عن الكيل بمكيالين والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة وحماية المدنيين والفرق الصحية والمنشآت الصحية ومراكز الإيواء ودور العبادة والسماح بشكل فوري وعاجل بإدخال الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف.
--(بترا)
ن ا/ف ج
03/11/2023 06:46:56
MENAFN03112023000117011021ID1107368871
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