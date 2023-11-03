أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)-تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14 وفي مرتفعات الشراة 23 - 13، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 16، وفي الأغوار الشمالية 36 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 23، وفي البحر الميت 33 - 23، وفي خليج العقبة 33 - 22 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

03/11/2023 06:41:06