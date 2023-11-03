عرض حكاية روحى فيك لعائشة بن أحمد من مسلسل 55 مشكلة حب الأحد المقبل

MENAFN - Youm7) تعرض قناة on أولى حلقات حكاية "روحي فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب"، لعائشة بن أحمد الأحد المقبل في تمام الساعة 8 مساء، بعد الانتهاء من عرض حكاية "عيشها بفرحة".

وتجسد عائشة ضمن أحداث الحكاية شخصية مهندسة ديكور ولديها شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها ، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي.

ويشارك في بطولة الحكاية بجاني عائشة كل من محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

"عيشها بفرحة" هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، وحكاية "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، والعمل من إنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.



