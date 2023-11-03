أحمد زاهر يشارك فى فريق متطوعى الهلال الأحمر لدعم غزة

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- Youm7) شارك النجم أحمد زاهر فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى فلسطين.
ونشر زاهر فيديو له وعلق عليه قائلا: دعمك لأخواتنا في فلسطين مهم.. بأي شكل ولكن المهم دعمك ليهم. يا رب انصر أهلنا وأخواتنا وارحم الشهداء واشفي المصابين. ادعم القضية، وأوقفوا إطلاق النار، وشكرا الهلال الأحمر المصري على المجهود الكبير.
وكانت آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "سوشيال" بطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تماما.
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