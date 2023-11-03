أحمد زاهر يشارك فى فريق متطوعى الهلال الأحمر لدعم غزة

MENAFN - Youm7) شارك النجم أحمد زاهر فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى فلسطين.

ونشر زاهر فيديو له وعلق عليه قائلا: دعمك لأخواتنا في فلسطين مهم.. بأي شكل ولكن المهم دعمك ليهم. يا رب انصر أهلنا وأخواتنا وارحم الشهداء واشفي المصابين. ادعم القضية، وأوقفوا إطلاق النار، وشكرا الهلال الأحمر المصري على المجهود الكبير.

وكانت آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "سوشيال" بطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تماما.



