عيد ميلاد المخرج خالد جلال.. جعل المسرح بمركز الإبداع قبلة المُبدعين بالعالم العربى

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم الـ3 من نوفمبر مع عيد ميلاد أحد أهم المبدعين بمصر والعالم العربي، وهو المخرج خالد جلا الذى شهد بعينه الثاقبة وقدراته الإبداعية على اكتشاف موهوبين كٌثر يقدمهم على مدار 20 عامًا من داخل مسرح مركز الإبداع الذى لا تتعدى مساحته 30 مترًا وصفهم بأنها الأغلى فى مصر.

المخرج خالد جلال

30 مترًا فى مركز الإبداع مصدر أهم النجوم حاليًا

المخرج خالد جلال جعل مركز الإبداع قبلة لأهم المبدعين سواء ممن يحبون إثقال موهبتهم أو من يحب الاستفادة بمواهبه الجديدة من أهم الأسماء الفنية على الساحة وفقاً لما ذكره خالد جلال نفسه في تصريحات تليفزونية قال فيها إن المخرج يوسف شاهين وعادل إمام وحتى أهم الأسماء حرصوا على زيارة المركز.

خالد جلال وجملة"العرق بالتدريب يوفر الدم عند المعركة"

المخرج خالد جلال تطرق لسر إصراره الكبير فى العمل على درس تعلمه أثناء فترة خدمته فى الجيش من خلال جملة لا يزال سحرها فى ذهنه إلى الآن وهي "العرق بالتدريب يوفر الدم عند المعركة"، الجملة التى ألهمته فى تدريب وإثقال المواهب التى تتعلم عنده بأفضل شكل ما يجعل أى فنان يخرج من عنده قادراً على العمل بأصعب الظروف.

مقابلة يوسف شاهين صدفة غيرت مساره

كل ما سبق لا ينفى أن المخرج خالد جلال تغيرت حياته بالكامل أثناء دراسته بالجامعة حينما قابل المخرج يوسف شاهين صدفة وقال المخرج خالد جلال، عن ذلك إنّه بدأ مشواره الفني من مسرح الجامعة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتصور ذلك عندما التحق بالجامعة، فقد كانت اهتماماته أدبية في بداية حياته الجامعية.

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية سابقة أنّه عندما التحق بجامعة القاهرة، رشّح له زملاؤه مسرحية في كلية الحقوق حتى يحضرها، وكان يشاهدها يوسف شاهين، لافتًا إلى أنه حضر المسرحية حتى يرى يوسف شاهين، وليس العرض.وتابع أن هذه المسرحية كان يشارك فيها محمد هنيدي وخالد صالح وخالد الصاوي وعمرو عبدالجليل، وفي نهاية العرض، قال يوسف شاهين لعمرو عبدالجليل إنه سيكون بطل عمله الفني الجديد رغم أنه كان طالبا جامعياً، عندها سأل خالد جلال عن مسرح كلية التجارة، وعندما ذهب إلى هناك وجد بروفات لمسرحية يخرجها الفنان صلاح عبدالله وكتبها نادر صلاح الدين.ويمثل فيها هاني رمزي وفتحي عبدالوهاب وكانوا طلاباً، وعمل معهم من المسرح الأول للجامعة حتى نهاية مرحلة تعليمه الجامعي، حيث أخرج في مسرح كلية التجارة وأخرج لمنتخب جامعة القاهرة، ومثّل في مسرح كلية التجارة ومنتخب جامعة القاهرة.











