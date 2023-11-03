قطع الورايد ولا قطع العوايد تعرف على أبرز عادات وتقاليد أهل سيناء

MENAFN - Youm7) "قطع الورايد ولا قطع العوايد" مثل شعبي تتوارثه الأجيال الواحد يلو الآخر عن أهمية العادات والتقاليد داخل المجمتع السيناوى ، فلا يمكن أن ننسى هذا الإرث الذاخر بالقيم الإنسانية وثقافة راسخة داخل هذا المجتمع البدوى، تبدأ العادات والتقاليد من داخل هذا البيت البدوى.

عادات وتقاليد أهل سيناء





وللمرأة السيناوية دور كبير في بنائه وتشييده، حيث أنها تقوم بتجهيز مكوناته، البيت لابد أن يحمل عدة مميزات منها أن يكون شَعر الماعز خفيف الحمل يسهل تنقله من مكان لأخر بحكم ترحال أهل البدو، كما أنه يحتفظ بدرجة حرارة لتساعدهم في أيام البرودة القارسة ومنع مياه الأمطار للداخل، ويتميز أهل سيناء بالافتخار بالأنساب والشجاعة وعلة الهمة، وعزة النفس. ومن العادات والتقاليد البدوية التي يحرص عليها أهالي سيناء ما يلى:

إكرام الضيف

يعرف أهل البادية بالكرم الشديد ويتنافسون في ذلك، حيث تتبارى الجماعات في تقديم واجب الضيافة على الجميع سواء في الأفراح أو الاحتفالات والاعياد والجلسات العرفية وخاصة مع الضيوف الأغراب عن المجتمع السيناوى.

القضاء العرفي

القضاء العرفى هو قوانين وضعتها القبائل في سيناء للحكم بين المتنازعين داخل القبائل، وتفصل القضاة في النزاعات وفقًا لكل قضية، مثلًا " منقع الدم" قضاة يفصلون في قضايا القتل والقصاص، وقضاة العقبى" يفصلون في قضايا تخص حقوق النساء، قضاة" الأحمدى" يفصلون في قضايا ا لاعتداء على البيوت، وقضاة "الزيادى" يفصلون في قضايا الاعتداءات والسرقة. وما يحدث داخل الجلسة العرفية من أحكام وجبت تنفيذها على الجميع طرف النزاع.

حفظ الأنساب



في العادة يتفاخر أهل البدو بأنسابهم ويبالغون في ذلك، حيث يردوها إلى الآباء الأولين، وتبدأ من العائلة الأب والأبناء والزوجة والأخوة، تلوها الفصيلة وتتكون من عدة عائلات، ثم البطون وبعدها العمارة، ومنها تتألف القبيلة ومنها تتألف الشُعب .

مجالس عرفية العَطوة أو الهدنة

الهدنة تأتى حين تشتد النزاعات بين قابلتين واستمر لفترة طويلة حينها يمكن أن يطلب أحد الفريقين هذه الهدنة، ويطلقون عليها اسم "العَطوة"، وقد تتراوح مدتها بين ثلاثة أسابيع ثم شهرين وأحيانًا تصل للسنة.





الأخوة أو الطلوع

ومن العادات والتقاليد الهامة هي الأخوة وهى عبارة عن انضمام قبيلة كانت ضعفت بسبب الحرب أو النزاع مع قبيلة أخرى كى يشتد أزرها وكيانها.





التبييض والتسويد

التبييض

في قبائل سيناء هو رفع الراية البيضاء على بئر ماء معروف أو بالقرب منه، أما التسويد فهو رفع راية على درب شخص ما قد ارتكب عملًا قبيحًا أو جرم ما.





رمي الوجه

حين يستنجد رجل ما بشيخ من الشيوخ الوجهاء داخل القبيلة، لمنع خطر أو خصومة بين شخص وآخر أو قبيلة وأخرى،

فإذا هب رجلان أو قبيلتان للقتال وقال واحد منهم للحضور "رميت وجهي" أو وجه فلان يكف الفريقان على الفور القتال . وإذا لم يكفوا عن القتال ذهب صاحب الوجه إلى القاضي.





عادات وتقاليد أهل سيناء







