علامات فى لغة الجسد تخبرك أن طفلك يتمتع بالثقة بالنفس

(MENAFN
- Youm7) تحب كل أم أن يكون طفلها صاحب شخصية فريدة، فالثقة بالنفس من أفضل الصفات التي تبحث عنها الأمهات كي تكون في شخصية طفلها، لكن هناك فرق بين الثقة بالنفس والغرور، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبرز العلامات التي تدل على أن طفلك يتمتع بالثقة بالنفس وليس الغرور وفقًا لما أشار إليها محمد أبوهاشم خبير لغة الجسد.
علامات الثقة بالنفس عند الاطفال جسد مستقيم ومنفتح
الطفل الواثق من نفسه حين يتحدث مع والديه أو أحد الغرباء، تجده يقف مستقيماً بوضعية جسد منفتحة، تعبر عن ثقته بنفسه وأنه لا يعاني من مشاكل أو صعوبات في التواصل والحديث مع الآخرين، بعكس الطفل الذي نلاحظ عليه في التواصل مع الآخرين أنه يقوم بإغلاق جسده ويقف بجسد منحني للأسفل، فنعلم أنه يفتقد للثقه بالنفس.
أكتافه في مستوي معتدل
نلاحظ علي الطفل الواثق من نفسه أن أكتافه تكون في مستوي معتدل، فلا تراهما مرتفعين للخلف فتظن أنه مغرور وأنه قد يتعامل مع الآخرين بتعالي وتكبر ، ولا تراهما في وضعية إنحاء للأسفل فتعلم أنه فاقد للثقة بالنفس.
تواصل بصري جيد
يلاحظ عليه حين يتحدث مع الآخرين أنه ينظر إليهم في عينيهم وهم ينظرون إليه، لا يوجه نظره إلي الأرض، ولا يهرب بعينيه بعيداً عنهم.
يبتسم ويضحك بارتياح
تراه حين يحدث أمامه أمراً يدعوه للضحك أو الابتسام، يفعل ذلك بأريحية وثقه بالنفس، لا يكبت أو يكتم ضحكه خوفاً من ردة فعل الآخرين أو توجيه نظرهم إليه.
يتحدث بشكل سلس وطبيعي
حين يدخل في مناقشة مع الآخرين تراه يتحدث بشكل سلس وطبيعي، لا يتلعثم ولا يتردد في قول رأيه وإيضاح وجهة نظره في أي موضوع، وكذلك الحديث عن ما يحب أو يكره أو ما يريد وما لا يريد
علامات لغة جسد تتمتع بالثقة بالنفس
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