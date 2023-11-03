علامات فى لغة الجسد تخبرك أن طفلك يتمتع بالثقة بالنفس

MENAFN - Youm7) تحب كل أم أن يكون طفلها صاحب شخصية فريدة، فالثقة بالنفس من أفضل الصفات التي تبحث عنها الأمهات كي تكون في شخصية طفلها، لكن هناك فرق بين الثقة بالنفس والغرور، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبرز العلامات التي تدل على أن طفلك يتمتع بالثقة بالنفس وليس الغرور وفقًا لما أشار إليها محمد أبوهاشم خبير لغة الجسد.

علامات الثقة بالنفس عند الاطفال جسد مستقيم ومنفتح

الطفل الواثق من نفسه حين يتحدث مع والديه أو أحد الغرباء، تجده يقف مستقيماً بوضعية جسد منفتحة، تعبر عن ثقته بنفسه وأنه لا يعاني من مشاكل أو صعوبات في التواصل والحديث مع الآخرين، بعكس الطفل الذي نلاحظ عليه في التواصل مع الآخرين أنه يقوم بإغلاق جسده ويقف بجسد منحني للأسفل، فنعلم أنه يفتقد للثقه بالنفس.

أكتافه في مستوي معتدل

نلاحظ علي الطفل الواثق من نفسه أن أكتافه تكون في مستوي معتدل، فلا تراهما مرتفعين للخلف فتظن أنه مغرور وأنه قد يتعامل مع الآخرين بتعالي وتكبر ، ولا تراهما في وضعية إنحاء للأسفل فتعلم أنه فاقد للثقة بالنفس.

تواصل بصري جيد

يلاحظ عليه حين يتحدث مع الآخرين أنه ينظر إليهم في عينيهم وهم ينظرون إليه، لا يوجه نظره إلي الأرض، ولا يهرب بعينيه بعيداً عنهم.

‏يبتسم ويضحك بارتياح

تراه حين يحدث أمامه أمراً يدعوه للضحك أو الابتسام، يفعل ذلك بأريحية وثقه بالنفس، لا يكبت أو يكتم ضحكه خوفاً من ردة فعل الآخرين أو توجيه نظرهم إليه.

‏يتحدث بشكل سلس وطبيعي

حين يدخل في مناقشة مع الآخرين تراه يتحدث بشكل سلس وطبيعي، لا يتلعثم ولا يتردد في قول رأيه وإيضاح وجهة نظره في أي موضوع، وكذلك الحديث عن ما يحب أو يكره أو ما يريد وما لا يريد

علامات لغة جسد تتمتع بالثقة بالنفس



