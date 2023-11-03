جدع وخدوم وصاحب صاحبه.. أبرز صفات مواليد برج العقرب

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- Youm7) يحتفل هذه الأيام مواليد برج العقرب بأعياد ميلادهم، أصحاب الشخصية القوية والكثير من الحكمة، كما أن لدى مولود برج العقرب قدرة على ممارسة أكثر من مهمة في نفس الوقت وبنفس الكفاءة، ما يجعله طوال الوقت في المقدمة خاصة على الصعيد المهني والعملي، كما أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام إيمان خير في حديثها لـ "اليوم السابع" أن العقرب له العديد من المميزات ما تجعله صديقًا وفيًا وصاحبًا مخلصًا وزميلاً خدومًا.
العقرب أبرز صفات مواليد برج العقرب ذكي جدًا
وتابعت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أن برج العقرب من أذكي الأبراج التي ستقابلهم فى حياتك، برج يستطيع التعامل مع كافة البشر والأبراج، ولا يستطيع أي شخص أن يعرف ما الذي يفكر فيه مما يزيد من ذكاءه وفطنته.
شخصية قوية
وتابعت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أن العقرب لديه شخصية قوية جداً وحازمة، يستطيع استشعار الخطر عن بعد، صعب التلاعب به لأنه يفهم جيدا طبائع الاشخاص ولغة جسدهم ويستطيع أن يقرأ أفكارهم أيضاً.
برج العقرب يمتلك الحاسة السادسة
كما أن لديه حاسة سادسة عبقرية هو من أقوى الابراج فى الحدس، وقادر على كشف الكذب بسهولة، وبالرغم من كل هذه الصفات ستجده من أكثر الابراج طيبة وكرم حتى مع الأشخاص الذين لا يبادلونه نفس الشعور.
مخلص لعائلته ولأصدقائه
برج العقرب عائلته هى فى المقام الاول لديه، كما يتمتع بأنتماء شديد لهم، كما أنه برج كتوم جداً ولا يخبر أحد عما يشعر به خاصة الحزن فيفضل أن يكون مرحاً مع عائلته واصدقاءه ولا يجعلهم يشعرون بمتاعبه، وبالرغم من ذلك لديه حس فكاهي عالي جدا، يعشق أصدقائه ولديه وفاء نادر تجاههم.
مواليد برج العقرب صديق جدع وزوج مثالي
وأضافت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أن العقرب صديق "جدع" أمين جدا ويحفظ الأسرار، كما أنه لا يسامح فى الظلم، ومن اهم الصفات أنه يقدر زوجته جداً، ويغير على شريكة حياته، هذه الغيرة المحمودة التي تشعرها بالاهتمام، وبشكل كبير حب وحماية ومودة.
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