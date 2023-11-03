جدع وخدوم وصاحب صاحبه.. أبرز صفات مواليد برج العقرب

MENAFN - Youm7) يحتفل هذه الأيام مواليد برج العقرب بأعياد ميلادهم، أصحاب الشخصية القوية والكثير من الحكمة، كما أن لدى مولود برج العقرب قدرة على ممارسة أكثر من مهمة في نفس الوقت وبنفس الكفاءة، ما يجعله طوال الوقت في المقدمة خاصة على الصعيد المهني والعملي، كما أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام إيمان خير في حديثها لـ "اليوم السابع" أن العقرب له العديد من المميزات ما تجعله صديقًا وفيًا وصاحبًا مخلصًا وزميلاً خدومًا.

العقرب أبرز صفات مواليد برج العقرب ذكي جدًا

وتابعت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أن برج العقرب من أذكي الأبراج التي ستقابلهم فى حياتك، برج يستطيع التعامل مع كافة البشر والأبراج، ولا يستطيع أي شخص أن يعرف ما الذي يفكر فيه مما يزيد من ذكاءه وفطنته.

شخصية قوية

وتابعت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أن العقرب لديه شخصية قوية جداً وحازمة، يستطيع استشعار الخطر عن بعد، صعب التلاعب به لأنه يفهم جيدا طبائع الاشخاص ولغة جسدهم ويستطيع أن يقرأ أفكارهم أيضاً.

برج العقرب يمتلك الحاسة السادسة

كما أن لديه حاسة سادسة عبقرية هو من أقوى الابراج فى الحدس، وقادر على كشف الكذب بسهولة، وبالرغم من كل هذه الصفات ستجده من أكثر الابراج طيبة وكرم حتى مع الأشخاص الذين لا يبادلونه نفس الشعور.

مخلص لعائلته ولأصدقائه

برج العقرب عائلته هى فى المقام الاول لديه، كما يتمتع بأنتماء شديد لهم، كما أنه برج كتوم جداً ولا يخبر أحد عما يشعر به خاصة الحزن فيفضل أن يكون مرحاً مع عائلته واصدقاءه ولا يجعلهم يشعرون بمتاعبه، وبالرغم من ذلك لديه حس فكاهي عالي جدا، يعشق أصدقائه ولديه وفاء نادر تجاههم.

مواليد برج العقرب صديق جدع وزوج مثالي

وأضافت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أن العقرب صديق "جدع" أمين جدا ويحفظ الأسرار، كما أنه لا يسامح فى الظلم، ومن اهم الصفات أنه يقدر زوجته جداً، ويغير على شريكة حياته، هذه الغيرة المحمودة التي تشعرها بالاهتمام، وبشكل كبير حب وحماية ومودة.