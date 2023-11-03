تمسك بالتراث والأرض.. صور توثق تطور الزي الفلسطيني قبل النكبة

MENAFN - Youm7) الزي التقليدي لكل شعب يحمل أهمية كبيرة في تعبيره عن هويته وتاريخه،. إنه يعكس تراثه الثقافي ويحتفظ بقيم وتقاليد الجماعة، ويعد الزي التقليدي وسيلة للتواصل البصري والتعبير عن الانتماء الثقافي والانتماء للمجتمع، وفيما يتعلق بالزي التقليدي الفلسطيني، فإنه يعد جزءًا مهمًا من التراث الفلسطيني الغني. ويعكس أيضًا المحطات المهمة في التاريخ الفلسطيني.لذا يستعرض "اليوم السابع" تطور الزي الفلسطيني للنساء منذ عام 1900 حتى وقت النكبة بصور نادرة، والتي تظهر ملابس النساء في فلسطين والتي لازلن يرتدونها حتى الآن وكأنهن يأبين التخلي عن تراثهن مثلما يتمسكن بالأرض، وذلك وفقاً لموقع "pinterest" كما يلي. الزي الفلسطيني عام 1900

كان الزي الفلسطيني للنساء في عام 1900 خاصة في مدينة القدس يتميز باللون الأبيض الناصع، الذي كان يملؤه البهجة والسرور، وذلك قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومنها تغير هذا الذي واستبدلته النساء باللون الأسود، ولكن مع نفس التفصيلة للزي.

الثوب القدسي نساء فلسطين 1910

كانت نساء فلسطين تهتم بالحلي والاكسسوارات الذهبية والفضية، خاصة في مدينة نابلس، كانت الحلي تتدلى من الملابس بشكل ضخم وكبير، يجعلهن بتفاخرن باطلالاتهن، بل كن سابقات في اشكال تطوير التطريز وتفاصيله.

فلسطين 1910 رام الله 1912

لقطة نادرة لسيدة فلسطينية من مدينة رام الله، ترتدي الزي الفلسطيني المطرز وأضافت له الحلي والاكسسوارات بجانب "السديري" الذي يحمل نفس اشكال التطريز.

رام الله زي المزارعة الفلسطينية 1920

زي المزارعة الفلسطينية يتميز حتى الأن باللون الأبيض بتطريز باللون السماوي الهادئ، كانت ترتديه النساء في جمع الزيتون من اراضيهن، وكذلك الموالح من الحقول التي كن يرعونها، حتى جاء الاحتلال وحول أغضان الزيتون إلى رماد.

زي المزارعة الفلسطينية عام 1920 النساء في فلسطين منتصف العشرينات من القرن الماضي

جاء منتصف العشرينات في الدولة الفلسطينية هادئة، ظهرت ستوديوهات التصوير بشكل أكبر، وبدأن النساء توثيق تراثهن بشكل أكبر عن طريق التقاط الصور بالزي الرسمي الفلسطيني والذي يعرف بالمجدول، والذي يتميز بالتطريز البنفسجي والاخضر والأحمر.

فلسطين منتصف العشرينات



