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أستاذ طاقة: استمرار الصراعات بالشرق الأوسط يؤثر على إمداد الغاز إلى أوروبا

11/3/2023 2:41:11 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، إنه نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتقليل الاعتماد على الغاز الروسى من جانب الدول الأوروبية تفاقمت الأزمة فى أوروبا، وشهدت أسعار الغاز ارتفاعات غير مسبوقة، وكانت تبحث عن مورد آخر للغاز وكانت منطقة الشرق الأوسط الوجه المنقذه لأوروبا إلى حد ما.



أضاف "عطية"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ومع ما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط والتى أصبحت منطقة صراع وهى منطقة تحتوي على 50% من النفط الخام، وأيضا كميات كبيرة من الغاز، ومع استمرار الحرب وما تشهده المنطقة من صراعات سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الغاز لأوروبا قائلا "أنه مع استمرار اشتعال المنطقة وامتدادها ودخول دول اخرى فى الصراع "كل ذلك سيهدد آمن الطاقة والغذاء والمناخ.












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