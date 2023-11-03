أستاذ طاقة: استمرار الصراعات بالشرق الأوسط يؤثر على إمداد الغاز إلى أوروبا

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، إنه نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتقليل الاعتماد على الغاز الروسى من جانب الدول الأوروبية تفاقمت الأزمة فى أوروبا، وشهدت أسعار الغاز ارتفاعات غير مسبوقة، وكانت تبحث عن مورد آخر للغاز وكانت منطقة الشرق الأوسط الوجه المنقذه لأوروبا إلى حد ما.
أضاف "عطية"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ومع ما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط والتى أصبحت منطقة صراع وهى منطقة تحتوي على 50% من النفط الخام، وأيضا كميات كبيرة من الغاز، ومع استمرار الحرب وما تشهده المنطقة من صراعات سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الغاز لأوروبا قائلا "أنه مع استمرار اشتعال المنطقة وامتدادها ودخول دول اخرى فى الصراع "كل ذلك سيهدد آمن الطاقة والغذاء والمناخ.
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