Saturday, 04 November 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مساعد وزير البترول للشئون التجارية: قرار تثبيت سعر السولار لعدم زيادة الأسعار

11/3/2023 2:41:11 PM
(MENAFN- Youm7) قال خالد عثمان مساعد وزير البترول للشئون التجارية، إن المتغيرات العالمية والإقليمية كان لها تأثير على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والخام وعند اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وجدت زيادة أكثر من 10% عند مقارنة الربع الحالى بالربع السابق في يوليو الماضي، فقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بنسبة 10% وثبات سعر
السولار لما له من تداعيات على المواطن ونقل الركاب والبضائع.



وأضاف مساعد وزير البترول للشئون التجارية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض زيادة سعر السولار ولكن القيادة السياسية رفضت الزيادة، وذلك حماية لمحدودي الدخل لانها ستؤدي إلي زيادة في أسعار النقل والسلع الاستهلاكية وزيادة نسبة التضخم في الأسواق وبالتالى كان تثبيت سعر السولار.



وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد قررت بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل
سعر بيع منتجات البنزين
بأنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتى: 10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50
جنيه للتر البنزين 92، و12.50
جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.












MENAFN03112023000132011024ID1107368858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث