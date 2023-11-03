مساعد وزير البترول للشئون التجارية: قرار تثبيت سعر السولار لعدم زيادة الأسعار

(MENAFN
- Youm7) قال خالد عثمان مساعد وزير البترول للشئون التجارية، إن المتغيرات العالمية والإقليمية كان لها تأثير على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والخام وعند اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وجدت زيادة أكثر من 10% عند مقارنة الربع الحالى بالربع السابق في يوليو الماضي، فقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بنسبة 10% وثبات سعر
السولار لما له من تداعيات على المواطن ونقل الركاب والبضائع.
وأضاف مساعد وزير البترول للشئون التجارية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض زيادة سعر السولار ولكن القيادة السياسية رفضت الزيادة، وذلك حماية لمحدودي الدخل لانها ستؤدي إلي زيادة في أسعار النقل والسلع الاستهلاكية وزيادة نسبة التضخم في الأسواق وبالتالى كان تثبيت سعر السولار.
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد قررت بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل
سعر بيع منتجات البنزين
بأنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتى: 10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50
جنيه للتر البنزين 92، و12.50
جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
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