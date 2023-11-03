أخبار الاقتصاد اليوم.. تحريك أسعار البنزين وتثبيت السولار

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 3-11-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها زيادة سعر البنزين إلى 10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2550 جنيها للجرام، في حين يتجه السوق العالمي للذهب للإغلاق خلال الساعات القليلة القادمة على انخفاض أسبوعي طفيف.







رفع أسعار البنزين وتثبيت السولار قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.وجاء قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، 10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر .وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم منزيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك حرصا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.











أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 فى مصر ننشر آخر تحديث أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2550 جنيها للجرام، في حين يتجه السوق العالمي للذهب للإغلاق خلال الساعات القليلة القادمة على انخفاض أسبوعي طفيف، وبلغ سعر عيار 24 حوالي 2914 جنيها، وعيار 18 سجل 2186 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 20400 جنيه.استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل صعوبة اكتساب الذهب للزخم بسبب عدم رغبة المستثمرين في اتخاذ مراهنات كبيرة قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدم المزيد من الدلائل على مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.







طرح 52 وحدة سكنية نصف تشطيب جاهزة للاستلام بمنطقة أطلس بحلوان أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، عن طرح 52 وحدة سكنية (كاملة المرافق - نصف تشطيب) بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل، بالبلوك رقم 21، بالمجاورة الأولى، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة فى السداد، اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.وقال "نصار"، إن الطرح يتم من خلال الجهاز، من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارًا من يوم الأربعاء 8 نوفمبر، والمعاينة يوميًا عدا الجمعة، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، المشروع الأمريكى.