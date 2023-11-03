س و ج.. تفاصيل قرار حظر تحصيل وسطاء التأمين للأقساط عبر حساباتهم الشخصية

MENAFN - Youm7) حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية، على وسطاء التأمين تحصيل أيا رسوم أو أقساط من العملاء عبر حساباتهم الشخصية، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين ، ويقدم "اليوم السابع"، أسئلة وأجوبتها عن القرار الجديد وأسبابه.س- بداية ما هي تفاصيل قرار حظر تحصيل الوسطاء للأقساط من خلال حساباتهم؟ ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية، وسطاء التأمين بعدم تحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة.وحددت الهيئة للوسطاء تحصيل المبالغ من العملاء خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.س- وهل اقتصر الحظر على التحصيل من خلال الحسابات فقط؟ ج- لا تضمن القرار حظر تحصيل الوسطاء أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.س- وما هو سبب قرار الرقابة المالية؟

ج- اكشفت هيئة الرقابة المالية، قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقدًا أو بالتحويل بإحدى الوسائل الإلكترونية إلى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أية إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك، وذلك بعد ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين تتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالي عدم إصدار الوثائق أو إلغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء إلا عند تحقق

الخطر

المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.





س- وكم يبلغ عدد وسطاء التأمين في مصر؟ج- ارتفعت أعداد المهنيين في مجال التأمين بنهاية يونيو عام 2023، وبلغ عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) 97 وسيط بنهاية يونيو الماضي مقابل 95 وسيط بنهاية يونيو عام 2022، وزاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 13376 وسيط إلى 14442 وسيط، وقفز عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) من 28 خبيرا إلى 31 خبيرا، فيما انخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضراء (أشخاص طبيعيين) من 318 خبيرا إلى 311 خبيرا.



