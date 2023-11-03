هل يستطيع الكاتب اعتزال الأدب؟.. حكايات العزلة من يحيى حقى إلى يوسا

MENAFN - Youm7) يعتزل الكاتب أحيانًا على الرغم من أن الكتابة إن كانت موهبة فإنها تجرى في الإنسان مجرى الدم غير أن بعض الأسباب قد تبدو منطقية مثل الشيخوخة وعدم القدرة على أداء وظيفة الكتابة من الناحية الفسيولوجية، وكذلك هناك بعض الأسباب الأخرى مثل رغبة الكاتب فى العزلة لأسباب تتعلق بالقدرة على التواصل أو لحدث عارض طارئ يؤثر على نفسية الكاتب.

يحيى حقى

اعتزل الكاتب الكبير الراحل يحيى حقى الكتابة مطلع السبعينيات وبالتحديد في سنة 1971، وقد كان فى السادسة والستين من عمره آنذاك.

وقد جاء قرارا الاعتزال في أعقاب نهاية مرحلة رئاسته لتحرير مجلة المجلة المصرية التي ظل يتولى مسئوليتها حتى ديسمبر سنة 1970 وقد تولى يحيى حقي رئاسة التحرير من مايو 1962 وحتى نهاية عام 1970، وهي أطول فترة يقضيها رئيس تحرير للمجلة في تاريخها لذا ارتبط اسم «المجلة» باسم يحيى حقي.

واستطاع يحيى حقى خلال مدة رئاسته أن يحافظ على شخصيتها كمنبر للمعرفة، والعقل وأن يفتح صفحاتها للأجيال الشابة من المبدعين، في القصة والشعر والنقد والفكر ليصنع نجوم جيل الستينيات وظل يحيي حقي يقوم بهذا الدور حتى العام الأخير من رئاسته للتحرير، حيث فوض نائبه الدكتور شكرى عياد لإدارة المجلة فى خلال الشهور الأخيرة قبل أن يحتدم الخلاف بينه وبين المؤسسة الرسمية ويتركها فى أكتوبر 1970 ليتولى رئاسة تحريرها الدكتور عبد القادر القط منذ نوفمبر 1970 حتى قرار أنور السادات بإغلاقها، وإغلاق المجلات التي كانت تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب في أكتوبر 1971 وبعدها بقليل أعلن اعتزاله الكتابة والحياة الثقافية.

ماريو فارجاس يوسا

اعتزل ماريو فارجاس يوسا الكاتب البيروفى الفائز بجائزة نوبل اعتزال الكتابة قبل أيام والكاتب الكبير من مواليد عام 1936 أي أنه يبلغ من العمر 87 عاما وهو سن يمكن فهم متطلبات اعتزال الكاتب فيه الكتابة لعدم مقدرته على أداء المتطلبات المتعلقة بالكتابة كفعل يتطلب كفاءة ذهنية وقدرة جمسانية معينة.

وسيبدأ يوسا اعتزاله الأدب فور صدور روايته "أهدى صمتى" وسردية عن الفيلسوف الفرنسى جان بول سارتر يعتزم نشرها، وأصدر الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2010 هذا الإعلان بعد 20 رواية نُشرت خلال 60 عامًا بعد ظهوره الأول مع رواية "المدينة والكلاب" عام 1963، ويرتبط هذا التصريح بملاحظة أوردها فى نهاية روايته المنتظرة، والتى سيتم نشرها الأسبوع المقبل فى وقت واحد فى جميع المناطق الناطقة بالإسبانية.

وعلى الرغم من أنه أصدر روايته الأولى عام 1963 إلا أن عمله الأدبى الأول نُشر فى 9 ديسمبر 1956، وهما قصتان الأولى بعنوان "الجد" وأخرى بعنوان "Los Jefes" وهاتان القصتان كانتا نقطة البداية التى بدأ بها ماريو فارجاس يوسا يأخذ الأدب على محمل الجد.

ويعد ماريو فارجاس يوسا من أهم روائيى أمريكا اللاتينية، وأحد رواد كتّاب جيله، كان يرى بعض النقاد أنه يتمتع بتأثير عالمي وجمهور دولي أعرض مما لدى أي كاتب آخر ينتمي إلى حركة الازدهار الأدبية الأمريكية اللاتينية، وقد فاز عام 2010 بجائزة نوبل في الأدب.