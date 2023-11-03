أكبر مخطوطات العصور الوسطى.. ارتفاعها 3 أقدام وتوجد بمكتبة السويد الوطنية

MENAFN - Youm7) تضم مكتبة السويد الوطنية أكبر مخطوطة من العصور الوسطى في العالم وفقًا لموقع Atlas Obscura، حيث تم إنشاء Codex Gigas "الكتاب العملاق" فى القرن الثالث عشر على يد راهب كان يعيش في بوهيميا "تشيكيا الحديثة" ويبلغ عدد صفحات هذا الكتاب الذى تبرز مخطوطاته بين مقتنيات المكتبة 620 صفحة ويصل ارتفاعه إلى ثلاثة أقدام.

ويتضمن الكتاب القديم العهدين الجديد والقديم، ولكنه يتضمن أيضًا عدة نصوص أقصر حول موضوعات مثل طرد الأرواح الشريرة، والقواعد، بالإضافة إلى احتوائه على تقويم ويتضمن أيضًا صورة عملاقة كاملة الألوان للشيطان.

وتكثر التكهنات، سواء كانت معقولة أو غير ذلك، حول كيفية وصول الميزة غير المقدسة إلى هذا النص الأكثر قدسية، لكن الإجابات تظل بعيدة المنال.

وسافرت المخطوطة فى الأصل إلى ستوكهولم فى أواخر القرن السادس عشر، حيث نهبها الجيش السويدى من قلعة الإمبراطور الرومانى المقدس خلال حرب الثلاثين عامًا.

ويوجد هذا المجلد الضخم حاليًا خلف الزجاج في غرفة بالطابق الثاني من مكتبة الملك (والتى تسمى أيضًا مكتبة السويد الوطنية) في همليجاردن وهى حديقة جميلة في حي أوسترمالم الراقي في ستوكهولم ولم يتم إبقاء المخطوطة مفتوحة وتم حفظها في غرفة مظلمة إلى حد ما بسبب احتمال تلفها بسبب الضوء ويوجد فيلم يصف تاريخ المخطوطة باللغة السويدية فى قلب المكتبة الوطنية مع ترجمة باللغة الإنجليزية يتم تشغيلها بشكل متكرر.



