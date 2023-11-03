أكبر مخطوطات العصور الوسطى.. ارتفاعها 3 أقدام وتوجد بمكتبة السويد الوطنية

(MENAFN
- Youm7) تضم مكتبة السويد الوطنية أكبر مخطوطة من العصور الوسطى في العالم وفقًا لموقع Atlas Obscura، حيث تم إنشاء Codex Gigas "الكتاب العملاق" فى القرن الثالث عشر على يد راهب كان يعيش في بوهيميا "تشيكيا الحديثة" ويبلغ عدد صفحات هذا الكتاب الذى تبرز مخطوطاته بين مقتنيات المكتبة 620 صفحة ويصل ارتفاعه إلى ثلاثة أقدام.
ويتضمن الكتاب القديم العهدين الجديد والقديم، ولكنه يتضمن أيضًا عدة نصوص أقصر حول موضوعات مثل طرد الأرواح الشريرة، والقواعد، بالإضافة إلى احتوائه على تقويم ويتضمن أيضًا صورة عملاقة كاملة الألوان للشيطان.
وتكثر التكهنات، سواء كانت معقولة أو غير ذلك، حول كيفية وصول الميزة غير المقدسة إلى هذا النص الأكثر قدسية، لكن الإجابات تظل بعيدة المنال.
وسافرت المخطوطة فى الأصل إلى ستوكهولم فى أواخر القرن السادس عشر، حيث نهبها الجيش السويدى من قلعة الإمبراطور الرومانى المقدس خلال حرب الثلاثين عامًا.
ويوجد هذا المجلد الضخم حاليًا خلف الزجاج في غرفة بالطابق الثاني من مكتبة الملك (والتى تسمى أيضًا مكتبة السويد الوطنية) في همليجاردن وهى حديقة جميلة في حي أوسترمالم الراقي في ستوكهولم ولم يتم إبقاء المخطوطة مفتوحة وتم حفظها في غرفة مظلمة إلى حد ما بسبب احتمال تلفها بسبب الضوء ويوجد فيلم يصف تاريخ المخطوطة باللغة السويدية فى قلب المكتبة الوطنية مع ترجمة باللغة الإنجليزية يتم تشغيلها بشكل متكرر.
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