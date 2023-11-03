الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. عيد الطفولة وأسبوع ثقافى بحلايب وشلاتين (صور)

MENAFN - Youm7) تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءًا من اليوم الجمعة 3 نوفمبر حتى الخميس المقبل 9 نوڤمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

الأجندة

من أبرز تلك الفعاليات إقامة فعاليات متنوعة للأطفال بمناسبة عيد الطفولة تتنوع ما بين الورش الفنية، المحاضرات واللقاءات التوعوية، والعروض الغنائية والاستعراضية، وذلك بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بمختلف المحافظات.

3 نوفمبر

وتطلق قصور الثقافة أسبوعا ثقافيا لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، يشهده قصر ثقافة الشلاتين يوم 8 نوفمبر الحالي، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة والوصول بخدماتها للمحافظات الحدودية والنائية دعمًا لأبنائها.

ووفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، تواصل هيئة قصور الثقافة فعاليات القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا بعدد من المدارس بمحافظة البحيرة.

4 نوفمبر

وتشهد محافظة الغربية وتحديدًا مركز المحلة الكبرى، فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" من أبرزها معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، هذا إلى جانب استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بمعرض جامعة الأزهر بالقاهرة حتى 5 نوفمبر.

5 نوفمبر

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم التظليل، رسم الطبيعة الصامتة، أساسيات البورتريه، إلى جانب ورش تعليم كتابة القصة، الموسيقى والغناء، وعمل تصميمات إعلانية.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مكافحة الإرهاب، التوعية بالاستحقاقات الانتخابية، التغيرات المناخية، تأثير العنف على المرأة، تطوير الذات، الصحة النفسية للمراهقين، وخطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال، وغيرها.

الاحد 5 نوفمبر





الاربعاء 8 نوفمبر





الثلاثاء 7 نوفمبر





الخميس 9 نوفمبر





يوم 5 نوفمبر





يوم 6 نوفمبر





يوم 7 نوفمبر





يوم 9 نوفمبر





يوم الاثنين 6 من نوفكبر





يوم الاثنين 6 نوفمبر





يوم الأحد 5 نوفمبر





يوم الأربعاء 8 نوفمبر





يوم الثلاثاء 7 نوفمبر



