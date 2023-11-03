ماذا يقرأ الغرب؟.. تعرف على الكتب الأعلى مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز

MENAFN - Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكي عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية وجاءت القائمة كالتالى..

رواية "السر"

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز رواية "السر" بقلم لي تشايلد وأندرو تشايلد، فهو الكتاب الثامن والعشرون في سلسلة جاك ريتشر، وتدور حول رحلة بحث "ريتشير"

عن أسباب الوفيات الغامضة.

رواية السر رواية "تبادل"

جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية "تبادل" بواسطة جون جريشام، وتدور حول البطل "ميتش ماكدير" الذى أصبح الآن شريكًا فى أكبر شركة محاماة فى العالم،

يتعرض لمؤامرة شريرة.

رواية التبادل رواية "ملك الجشع"

جاءت فى المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية "ملك الجشع"، بواسطة آنا هوانج،

فهو الكتاب الثالث فى سلسلة ملوك الخطيئة، قررت زوجة أحد كبار رجال الأعمال فى وول ستريت أن تضع نفسها في المقام الأول.

رواية الملك الجشع رواية "الجناح الرابع"

جاءت فى المرتبة الرابعة، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.

رواية الجناح الرابع رواية "دروس في الكيمياء"

جاءت فى المرتبة الرابعة "دروس فى الكيمياء"، بواسطة بونى جارموس، ويدور حول عالمة وأم عازبة تعيش فى كاليفورنيا فى فترة

الستينيات تصبح نجمة في برنامج طبخ تلفزيونى.

دروس في الكيمياء



