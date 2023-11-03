ماذا يقرأ الغرب؟.. تعرف على الكتب الأعلى مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز

(MENAFN
- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكي عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية وجاءت القائمة كالتالى..
رواية "السر"
جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز رواية "السر" بقلم لي تشايلد وأندرو تشايلد، فهو الكتاب الثامن والعشرون في سلسلة جاك ريتشر، وتدور حول رحلة بحث "ريتشير"
عن أسباب الوفيات الغامضة.
رواية السر رواية "تبادل"
جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية "تبادل" بواسطة جون جريشام، وتدور حول البطل "ميتش ماكدير" الذى أصبح الآن شريكًا فى أكبر شركة محاماة فى العالم،
يتعرض لمؤامرة شريرة.
رواية التبادل رواية "ملك الجشع"
جاءت فى المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية "ملك الجشع"، بواسطة آنا هوانج،
فهو الكتاب الثالث فى سلسلة ملوك الخطيئة، قررت زوجة أحد كبار رجال الأعمال فى وول ستريت أن تضع نفسها في المقام الأول.
رواية الملك الجشع رواية "الجناح الرابع"
جاءت فى المرتبة الرابعة، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.
رواية الجناح الرابع رواية "دروس في الكيمياء"
جاءت فى المرتبة الرابعة "دروس فى الكيمياء"، بواسطة بونى جارموس، ويدور حول عالمة وأم عازبة تعيش فى كاليفورنيا فى فترة
الستينيات تصبح نجمة في برنامج طبخ تلفزيونى.
دروس في الكيمياء
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