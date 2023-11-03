واحدة من خمس نسخ فى العالم لكتاب.. هارى بوتر موقعة بخط المؤلفة بمعرض الشارقة

MENAFN - Youm7) عرضت واحدة من خمس نسخ فقط فى العالم من الطبعة الأولى لرواية "هارى بوتر وحجرة الأسرار" لعام 1998، موقعة بخط الكاتبة البريطانية جيه كيه رولنج، ضمن فعاليات "معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023"، مثيرة دهشة زوار الدورة الـ42 من المعرض بسعرها الذي وصل إلى 50 ألف درهم، وندرتها وقيمتها الأدبية التي شكلت الرواية الثانية من سلسلة روايات "هاري بوتر"، ونالت إعجاب القراء والنقاد، وتحولت إلى فيلم حقق إيرادات غير مسبوقة في شباك التذاكر حول العالم.

لأليكس وارن













الطبعة الأولى من رواية إله الأشياء الصغيرة





وقال أليكس وارن، مالك دار "زرزورة" للكتب النادرة التي تعرض الكتاب: "ربما تكون هذه النسخة من الكتاب هي رواية الأطفال واليافعين الأعلى سعراً في المعرض، لوجود خمس نسخ فقط منها في العالم بأسره، وهذه واحدة منها"، مشيراً إلى أن مؤسسته التي تتخذ من دبي مقراً متخصصة بالطبعات الأولى من الكتب والنسخ الموقعة بخط الكاتب والخرائط والمطبوعات والكتب القديمة والنادرة.

الطبعة الأولى من كتاب الخيميائي





وخلال مشاركتها الأولى في "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، تعرض دار "زرزورة" مجموعة من الكتب النادرة، أبرزها نسخة من "الخيميائي" عام 1983 للكاتب البرازيلي باولو كويللو بسعر 1950 درهماً، وطبعة من كتاب "قطة بين الحمام" عام 1959 للكاتبة البريطانية أجاثا كريستي بسعر 1050 درهماً، ونسخة من كتاب "لوليتا" عام 1959 للكاتب الأمريكي من أصل روسي فلاديمير نابوكوف بسعر 750 درهماً.

الطبعة الأولى من كتاب قطة بين الحمام





كما يعرض أليكس وارن، الذي ينحدر من مقاطعة يوركشاير شمال شرق إنجلترا وأسس "زرزورة" في شارع السركال بدبي قبل عام تقريباً، الطبعة الأولى من رواية "إله الأشياء الصغيرة" الفائزة بجائزة الـ"بوكر" لعام 1997، للكاتبة الهندية أرونداتي روي بسعر 550 درهما، وروايتي "الفك المفترس" بسعر 1200 درهم، و"الحديقة الجوراسية" بسعر 1100 درهم وكلتاهما للكاتب الأمريكي مايكل كرايتون، وتم تحويلهما إلى أفلام سينمائية.

الطبعة الأولى من كتاب لوليتا





وأضاف: "تختلف هذه الإصدارات عن باقي الكتب لأنها تشكّل جزءاً من التاريخ ولأنها طبعات حصرية، ويوجد كتب حول العلم والرياضة والتاريخ والمذكرات والسير الذاتية، وفي الوقت نفسه، يوجد الكثير من القرّاء الذين يقدّرون الكتب النادرة وقيمتها في دولة الإمارات العربية المتحدة".





وحول الاسم الذي اختاره للدار وهو اسم واحة أسطورية في الصحراء الكبرى غرب نهر النيل في مصر أو ليبيا، قال وارن: "يوجد عدد من الحكايات الأسطورية حول هذه الواحة حيث تم إرسال عدة بعثات للعثور عليها، فالفكرة هي العثور على كنز ثمين وسط الصحراء، وآمل أن يجد القرّاء هذا الكنز من خلال كتبنا".





وتضم مجموعة الكتب النادرة المعروضة، نسخة من كتاب "الرمال العربية" من عام 1959 للمستكشف والكاتب البريطاني ويلفريد ثيسيجر، بسعر 2100 درهم، وتتناول رحلات المؤلف وأسفاره لاستشكاف صحراء الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية بين عامي 1945 و1950، في محاولة لتوثيق حياة البدو الرحّل والسكان المقيمين فيها.





ويشكل الكتاب عملاً كلاسيكياً في أدب الرحلات، ويعكس التغييرات والتطورات الاستثنائية التي حدثت في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، والاندثار التدريجي لطرق الحياة التقليدية البدوية التي استمرت لآلاف السنين.





وإلى جانب هذه المجموعة القيمة من الكتب النادرة، يقدم "معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023" أكثر من 1.5 عنوان في دورته الـ42 التي تستمر حتى 12 نوفمبر الجاري في "مركز إكسبو الشارقة".











