واحدة من خمس نسخ فى العالم لكتاب.. هارى بوتر موقعة بخط المؤلفة بمعرض الشارقة

(MENAFN
- Youm7) عرضت واحدة من خمس نسخ فقط فى العالم من الطبعة الأولى لرواية "هارى بوتر وحجرة الأسرار" لعام 1998، موقعة بخط الكاتبة البريطانية جيه كيه رولنج، ضمن فعاليات "معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023"، مثيرة دهشة زوار الدورة الـ42 من المعرض بسعرها الذي وصل إلى 50 ألف درهم، وندرتها وقيمتها الأدبية التي شكلت الرواية الثانية من سلسلة روايات "هاري بوتر"، ونالت إعجاب القراء والنقاد، وتحولت إلى فيلم حقق إيرادات غير مسبوقة في شباك التذاكر حول العالم.
لأليكس وارن
الطبعة الأولى من رواية إله الأشياء الصغيرة
وقال أليكس وارن، مالك دار "زرزورة" للكتب النادرة التي تعرض الكتاب: "ربما تكون هذه النسخة من الكتاب هي رواية الأطفال واليافعين الأعلى سعراً في المعرض، لوجود خمس نسخ فقط منها في العالم بأسره، وهذه واحدة منها"، مشيراً إلى أن مؤسسته التي تتخذ من دبي مقراً متخصصة بالطبعات الأولى من الكتب والنسخ الموقعة بخط الكاتب والخرائط والمطبوعات والكتب القديمة والنادرة.
الطبعة الأولى من كتاب الخيميائي
وخلال مشاركتها الأولى في "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، تعرض دار "زرزورة" مجموعة من الكتب النادرة، أبرزها نسخة من "الخيميائي" عام 1983 للكاتب البرازيلي باولو كويللو بسعر 1950 درهماً، وطبعة من كتاب "قطة بين الحمام" عام 1959 للكاتبة البريطانية أجاثا كريستي بسعر 1050 درهماً، ونسخة من كتاب "لوليتا" عام 1959 للكاتب الأمريكي من أصل روسي فلاديمير نابوكوف بسعر 750 درهماً.
الطبعة الأولى من كتاب قطة بين الحمام
كما يعرض أليكس وارن، الذي ينحدر من مقاطعة يوركشاير شمال شرق إنجلترا وأسس "زرزورة" في شارع السركال بدبي قبل عام تقريباً، الطبعة الأولى من رواية "إله الأشياء الصغيرة" الفائزة بجائزة الـ"بوكر" لعام 1997، للكاتبة الهندية أرونداتي روي بسعر 550 درهما، وروايتي "الفك المفترس" بسعر 1200 درهم، و"الحديقة الجوراسية" بسعر 1100 درهم وكلتاهما للكاتب الأمريكي مايكل كرايتون، وتم تحويلهما إلى أفلام سينمائية.
الطبعة الأولى من كتاب لوليتا
وأضاف: "تختلف هذه الإصدارات عن باقي الكتب لأنها تشكّل جزءاً من التاريخ ولأنها طبعات حصرية، ويوجد كتب حول العلم والرياضة والتاريخ والمذكرات والسير الذاتية، وفي الوقت نفسه، يوجد الكثير من القرّاء الذين يقدّرون الكتب النادرة وقيمتها في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وحول الاسم الذي اختاره للدار وهو اسم واحة أسطورية في الصحراء الكبرى غرب نهر النيل في مصر أو ليبيا، قال وارن: "يوجد عدد من الحكايات الأسطورية حول هذه الواحة حيث تم إرسال عدة بعثات للعثور عليها، فالفكرة هي العثور على كنز ثمين وسط الصحراء، وآمل أن يجد القرّاء هذا الكنز من خلال كتبنا".
وتضم مجموعة الكتب النادرة المعروضة، نسخة من كتاب "الرمال العربية" من عام 1959 للمستكشف والكاتب البريطاني ويلفريد ثيسيجر، بسعر 2100 درهم، وتتناول رحلات المؤلف وأسفاره لاستشكاف صحراء الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية بين عامي 1945 و1950، في محاولة لتوثيق حياة البدو الرحّل والسكان المقيمين فيها.
ويشكل الكتاب عملاً كلاسيكياً في أدب الرحلات، ويعكس التغييرات والتطورات الاستثنائية التي حدثت في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، والاندثار التدريجي لطرق الحياة التقليدية البدوية التي استمرت لآلاف السنين.
وإلى جانب هذه المجموعة القيمة من الكتب النادرة، يقدم "معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023" أكثر من 1.5 عنوان في دورته الـ42 التي تستمر حتى 12 نوفمبر الجاري في "مركز إكسبو الشارقة".
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