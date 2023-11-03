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فيس بوك يتيح لمنشئ المحتوى تجربة نسخ مختلفة من Reels

11/3/2023 2:41:03 PM
(MENAFN- Youm7) طرح فيس بوك مجموعة من الأدوات الجديدة لمنشئ المحتوى على النظام الأساسي بما في ذلك القدرة على اختبار مدى أداء Reels المختلفة مقابل بعضها البعض.



الميزة الجديدة الأكثر بروزًا هي أداة اختبار Reels A/B ، ويعد اختبار A/B أحد أساليب التسويق والنشر الشائعة حيث يتم تعديل عناصر جزء من المحتوى ، على سبيل المثال رسالة إخبارية أو مقالة لمعرفة أي منها يؤدي إلى المزيد من التفاعل، و في مقالة إخبارية، على سبيل المثال، غالبًا ما يختبر الناشرون عدة عناوين مختلفة لمعرفة أي منها يستجيب له القراء أكثر، وفقا لتقرير ذا فيرج.



على Reels، سيتمكن منشئو المحتوى من إعداد ما يصل إلى أربع صور مصغرة أو تسميات توضيحية مختلفة لمقطع فيديو واحد في الاختبار، ووفقًا لصور الميزة، سيتم عرض إصدارات مختلفة لمجموعات منفصلة من جمهور منشئ المحتوى لمدة 30 دقيقة.



وفي نهاية فترة الاختبار، "سيفوز" الإصدار الذي حصل على أكبر عدد من مرات التشغيل وسيظهر في الملف الشخصي لمنشئ المحتوى ما لم يغيره ، والميزة متاحة على الهاتف المحمول في الوقت الحالي، وتقول Meta إنها قد توفر أيضًا في المستقبل أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء التسميات التوضيحية والصور المصغرة.



وأعلنت Meta أيضًا عن بعض الميزات التي يمكن أن تجعل إدارة المحتوى أسهل قليلاً في لوحة التحكم الاحترافية لمنشئ المحتوى، وسيتمكن الآن من رؤية مستوى أداء جميع منشوراته واتخاذ إجراءات مثل إخفاء المنشورات من ملفه الشخصي أو نقلها إلى سلة المهملات.



وسيحصل منشئو المحتوى أيضًا على المزيد من البيانات حول كيفية عمل المحتوى الخاص بهم على فيسبوك: ستمنح المنصة المستخدمين عرضًا لمدة 90 يومًا، مقارنة بالـ 28 يومًا السابقة.



وتتضمن نقاط البيانات الجديدة الأخرى كيفية أداء المقطع مقارنةً بمقاطع الفيديو الأخرى الخاصة بمنشئ المحتوى، ومقياس الاحتفاظ بالمشاهد الذي يوضح متى انخفض عدد المشاهدين، وعدد مرات المشاهدة التي تتضمن عمليات إعادة تشغيل المقطع.














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