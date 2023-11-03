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وفاة كين ماتينجلي رائد فضاء رحلة أبولو 16 حول القمر ومنقذ فريق رواد ناسا

11/3/2023 2:41:03 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وكالة ناسا اليوم عن أن كين "تي كيه" ماتينجلي، رائد الفضاء الأمريكي الذي زار القمر عام 1972، توفي عن عمر يناهز 87 عامًا، واشتهر ماتينجلي بدوره الرئيسي في تأمين العودة الآمنة لطاقم أبولو 13 بعد أن تم إبعاده من الطاقم بسبب تعرضه للحصبة الألمانية.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تولى لاحقًا دور طيار وحدة القيادة في مهمة أبولو 16 وكان قائد المركبة الفضائية في مهمتين لمكوك الفضاء.



وقال مدير ناسا، بيل نيلسون: "لقد فقدنا أحد أبطال بلادنا"، مضيفا "كان رائد الفضاء التابع لناسا، تي كيه ماتينجلي، عاملاً أساسيًا في نجاح برنامج أبولو، وشخصيته اللامعة ستضمن أن نتذكره عبر التاريخ."



ولد ماتينجلي عام 1936 في شيكاغو، وانضم إلى البحرية الأمريكية بعد وقت قصير من تخرجه فى الجامعة عام 1958 حيث قاد طائرات نفاثة من حاملة طائرات.



وتقدم ماتينجلي بطلب للانضمام إلى مجموعة رواد الفضاء الخامسة التابعة لناسا في عام 1966 وتم اختياره ليكون واحدًا من 19 مرشحًا لتدريب رواد الفضاء.



تم اختيار ماتينجلي بفضل مهاراته كطيار، ليكون قائد وحدة القيادة في مهمة أبولو 13، في عام 1970، ومع ذلك، بسبب تعرضه لـ الحصبة الألمانية، تم استبداله بالطيار الاحتياطي جاك سويجرت قبل 72 ساعة فقط من الإطلاق.



وتم إطلاق أبولو 13 في 11 أبريل 1960 وكان سويجيرت في مركز التحكم برفقة رواد الفضاء جيم لوفيل وفريد هايز، بعد حوالي 56 ساعة من الانفجار، حيث انفجر خزان الأكسجين رقم اثنين على متن كبسولة أبولو 13 مما تسبب في تعطل الخزان رقم واحد أيضًا.



اتصل لوفيل عند هذه النقطة، بمركز مراقبة المهمة قائلاً: "هيوستن، لدينا مشكلة"، وبدون الأكسجين للتنفس أو تشغيل خلايا وقود المكوك، أصبح هدف المهمة ببساطة هو إعادة الطاقم بأمان إلى الأرض.



ذهب ماتينجلي إلى مركز مراقبة المهمة وابتكر إجراءات للحفاظ على الطاقة حتى تتمكن المركبة من العودة إلى الغلاف الجوي بنجاح، مما يضمن نجاة رواد الفضاء.



كما أنه بفضل معرفته الهندسية، ابتكر ماتينجلي طرقًا للطاقم للحفاظ على إمدادات الطاقة المتضائلة للمكوك لجعل العودة ممكنة.



قال نيلسون: "لقد بقي في الخلف واتخذ قرارات رئيسية في الوقت الفعلي لإعادة المركبة الفضائية المصابة وطاقم أبولو 13 بنجاح".



وتم وضع ماتينجلي على متن مهمة أبولو 16 في عام 1972 والتي طارت إلى مرتفعات ديكارت على القمر لجمع عينات من الصخور، وطوال حياته المهنية، سجل ماتينجلي 504 ساعة في الفضاء، بما في ذلك ساعة و13 دقيقة من النشاط خارج المركبة خلال رحلة أبولو 16.



كان ماتينجلي أيضًا عضوًا في طاقم دعم أبولو 8، أول مهمة لزيارة القمر، وأبولو 11 التي وضعت أول شخص على القمر، وبالإضافة إلى ذلك، تولى دورًا رائدًا في تطوير واختبار بدلة الفضاء وحقيبة الظهر من عصر أبولو، ووبعد عمله في بعثات أبولو، واصل المساعدة في إطلاق برنامج المكوك الفضائي التابع لناسا، بل وقاد أول مهمة مكوكية على الإطلاق.












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