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ميتا توقف عرض منشورات Threads الخاصة على فيس بوك.. اعرف التفاصيل

11/3/2023 2:41:03 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل شركة ميتا على إعداد خصوصية جديدة لتطبيق Threads، لتتيح للمستخدمين إلغاء الاشتراك في نشر منشوراتهم في خلاصات Facebook وInstagram، ويبدو أن ميتا قامت بذلك لأن الارتباط بفيسبوك وإنستجرام هى أكثر الأساليب التى تعوق نمو ثريدز ولا تحظى بشعبية له، وفقًا لتقرير انجادجيت.



وتم رصد الميزة التي لم يتم إصدارها من قبل المهندس "أليساندرو بالوزي"، الذي غالبًا ما يكشف عن الإصدارات المبكرة من ميزات الوسائط الاجتماعية قبل إطلاقها رسميًا، وشارك Paluzzi لقطات شاشة لتبديل "اقتراح منشورات على تطبيقات أخرى" الجديد في إعدادات خصوصية المواضيع.



وتأتي هذه الميزة بعد أسبوع تقريبًا من اعتراف الشركة بأنها كانت تروج لمنشورات سلاسل المحادثات الخاصة بالمستخدمين في خلاصات فيسبوك في محاولة لتعزيز سلاسل المحادثات، في حين استخدمت Meta تكتيكات مماثلة للترويج لتطبيقاتها الأخرى في الماضي، إلا أن هذه الخطوة لم تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي Threads، والعديد منهم غير نشطين على فيس بوك ويرون أن العروض الترويجية تعد تجاوزًا تدخليًا.



وقالت ميتا الأسبوع الماضي إنها "تستمع إلى التعليقات" ردًا على شكاوى المستخدمين بشأن عدم القدرة على إلغاء الاشتراك.



جدير بالذكر أنه يبدو كما لو أن Meta لا تزال تنوي تمكين النشر المتعدد تلقائيًا كإعداد افتراضي وتقول شاشة إلغاء الاشتراك: "إذا كان ملفك الشخصي عامًا، فقد يتم اقتراح منشوراتك على تطبيقات أخرى حتى يتمكن الأشخاص من اكتشافك ومتابعتك".



يأتي التراجع عن هذه الميزة في الوقت الذي كثفت فيه Meta جهودها بشكل مطرد لتعزيز نمو المواضيع، وقد شهد استنساخ تويتر " ثريدز "
نموًا مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، ويضم حاليًا حوالي 100 مليون مستخدم شهريًا.



وقال مارك زوكربيرج مؤخرًا إنه يرى طريقًا ليصبح التطبيق خدمة ميتا التالية لمليار مستخدم ، ولكن من أجل الوصول إلى هذا العدد الكبير من الأشخاص، ستحتاج الشركة إلى الاعتماد بشدة على تطبيقاتها الأخرى لجذب اشتراكات جديدة.












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