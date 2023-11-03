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يوتيوب يتخذ إجراءات جديدة على مقاطع الفيديو لحماية المراهقين

11/3/2023 2:41:03 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن يوتيوب يعمل على توسيع أدواته الخاصة بالرفاهية للشباب، بما في ذلك حدود التوصية على مقاطع الفيديو التي قد تكون ضارة، وفقًا لتقرير engadget.

وأظهرت الدراسات الخارجية والتقارير الداخلية على حد سواء مرارًا وتكرارًا التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين، وقد تعاون موقع YouTube مع اللجنة الاستشارية للشباب والعائلات لتحديد أنواع مقاطع الفيديو التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الصحة العقلية للمراهقين إذا تم مشاهدتها بشكل متكرر.

وتضمنت هذه الفئات مقاطع فيديو تجعل أوزان الجسم وميزاته ومستويات اللياقة البدنية مثالية أو تُظهر العدوان الاجتماعي، ومع ذلك، لا تزال مقاطع الفيديو هذه قابلة للبحث (ويمكن التوصية بها مرة واحدة على الأقل).

ولتحقيق هذه الغاية، قام موقع YouTube بتخصيص موارد الأزمات الخاصة به مثل المعلومات التي تظهر إذا بحث شخص ما عن كلمات مثل "إيذاء النفس" أو"اضطرابات الأكل" في لوحة بصفحة كاملة.

والفكرة هي أن هذا سيجبر المشاهدين على أخذ قسط من الراحة والإشارة بشكل أكثر وضوحًا إلى الخطوط الساخنة للأزمات التابعة لجهات خارجية واقتراحات لعمليات البحث مثل "تمارين التأريض".
وتعمل الشركة أيضًا على زيادة وتيرة تذكيرات "وقت النوم" و"خذ استراحة"، مع تعيين الأخير تلقائيًا للظهور عبر مقاطع الفيديو كل ساعة للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويمكن بعد ذلك ضبط التكرار في الإعدادات بواسطة المستخدم أو أحد الوالدين.

ويمكن أن تكون فترات الراحة مفيدة، نظرًا لتقرير صدر في أغسطس 2022 من مركز Pew Research، وجد أن 95 % من المراهقين الأمريكيين يستخدمون موقع YouTube، وأن ما يقرب من خمسهم يستخدمونه "بشكل مستمر تقريبًا".

وفي الوقت نفسه، كانت TikTok ثاني أكثر المنصات شعبية، حيث يستخدمها 67% من المشاركين، أي أقل بحوالي الثلث من YouTube.





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