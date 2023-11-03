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ماسك يطلب من موظفيه تقديم أخبار سيئة كل اجتماع.. ويؤكد: إلزامى

11/3/2023 2:41:02 PM
(MENAFN- Youm7) كشف إيلون ماسك في لقاء شامل مع موظفي X، عن أنه يفضل تلقى الأخبار السيئة أولاً، مضيفًا: "أنه إذا كان هناك شيء واحد يريد أن يكون صريحًا بشأنه وأن ينطبق على شركة X Corp، فهو أنه في أي اجتماع، يجب على الموظفين التأكد من وجود ما لا يقل عن خبر واحد من الأخبار السيئة".



ووفقًا لما ذكره موقع "the times of India"، قال ماسك إنه: "من الإلزامي والمهم للغاية" أن يتبع الموظفون هذا المنهج، وتم تطبيق هذه القاعدة ضمنيًا في SpaceX وTesla، وهو الآن يريد أن يفعل الشيء نفسه في X Corp.



أوضح ماسك، أن الموظفين يمكن أن يكون لديهم أكثر من خبر سيئ أيضًا، مضيفا للموظفين: "إذا كنتم في اجتماع معي، حاولوا إثارة أخبار سيئة واحدة على الأقل أو أكثر من ذلك".



ويرى "ماسك" أن الأخبار السيئة يجب أن تكون متكررة وفورية، في حين يمكن قول الأخبار الجيدة بهدوء، قائلا للموظفين: "لذا، اعتبر أنه من الضروري على الأقل الحصول على بعض الأخبار السيئة في أي اجتماع، وابدأ بذلك".



واستشهد بمثال على اجتماعاته في SpaceX، قال إنها دائمًا ما تبدأ بأخبار سيئة، "لقد واجهنا ثلاث حالات إخفاق لصاروخ Falcon 1 و إخفاقين لـ Falcon 9، وهذا ما ظل محفورًا في أذهان العاملين في الشركة.. يعلم الناس أن الأخبار السيئة في الاجتماع لا تعد شيئًا مقارنة بانفجار صاروخ".



وشدد أيضًا "موظفي الشركة بحاجة إلى التأكد من أنه "يجب طرح الأخبار السيئة في كل اجتماع، ليس فقط معي أو مع ليندا (الرئيسة التنفيذية لتويتر)، ولكن بشكل عام داخل الشركة".












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