ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 9227 والأمم المتحدة القطاع والضفة بحاجة إلى مساعدات بقيمة 1 2 مليار دولار

MENAFN - Al-Anbaa) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الجمعة إن 9227 فلسطينيا على الأقل قتلوا، من بينهم 3826 طفلا، في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.

وذكرت الوزارة أن من بين القتلى 2405 نساء كما ارتفع عدد المصابين إلى 23516.

الى ذلك، قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ 1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023، على ما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان.

وأوضح المكتب أن «الكلفة لتلبية حاجات 2.7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بـ 1.2 مليار دولار»، مضيفا أن النداء لجمع الأموال الذي أطلق في 12 أكتوبر غير كاف إطلاقا.

وكان مكتب تنسيق العمليات الإنسانية قد قدر سابقا أن هناك حاجة إلى 294 مليون دولار.

ومن المقرر أن يكشف المكتب الإثنين عن تفاصيل ندائه المنقح للمانحين، والذي سيتضمن تفاصيل بشأن «الاحتياجات من الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى والنظافة وغيرها من الأولويات العاجلة في أعقاب القصف الهائل على قطاع غزة». وقال في البيان «نحث الجهات المانحة على توفير الموارد بسرعة للاستجابة».

وإضافة إلى «تمويل كاف»، شدد المكتب على ضرورة «الوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين أينما كانوا، وتوفير تدفق كاف للإمدادات الإنسانية، وقبل كل شيء، الوقود».

من جهة اخرى، وصل سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إسرائيل جاك لو الجمعة لتولي مهامه في هذا المنصب الذي ظل شاغرا عدة أشهر.

ووصل لو، الذي أدى اليمين الدستورية امس الخميس على متن الطائرة التي تقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل الجمعة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن يقدم أوراق اعتماده في الأيام المقبلة للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.