مستقبل نتنياهو تحت المجهر بعد هجوم حماس

MENAFN - Al-Anbaa) رسخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورته بوصفه أحد الصقور فيما يتعلق بالقضايا الأمنية على خلفية خدمته في وحدة خاصة من قوات النخبة نفذت عددا من أجرأ عمليات إسرائيل لإنقاذ رهائن.

إلا أن مستقبل أطول رئيس وزراء لإسرائيل بقاء في المنصب سيتشكل من جديد الآن بعد واحد من أسوأ الإخفاقات الأمنية التي شهدتها إسرائيل، كما سيتشكل بمصير أكثر من 240 محتجز لدى مسلحي حركة «حماس» الفلسطينية الذين نفذوا هجوما مباغتا في 7 أكتوبر الماضي.

وفي سادس فتراته في منصب رئيس الوزراء يرأس نتنياهو (74 عاما) ائتلافا يمينيا من أكثر حكومات إسرائيل تشددا، ويتعرض لضغوط متزايدة بعد أن تحولت الصدمة الأولية إلى ثورة غضب إزاء الإخفاقات التي سمحت بوقوع الهجوم.

ويرفض نتنياهو تحمل المسؤولية ويقول إنه سيتعين على الجميع الإجابة على الأسئلة الصعبة عندما تنتهي الحرب مع «حماس»، وفي أحد مؤتمراته الصحفية النادرة تجاهل سؤالا حول إذا ما كان سيستقيل.

لكن المزاج العام تغير، وأظهرت استطلاعات رأي أن أغلبية كبيرة من الاسرائيليين تحمله المسؤولية، وهو توجه تؤكده صور لوزراء حكومته وهم يتعرضون لمضايقات في العلن عند نزولهم من سياراتهم الرسمية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «معاريف» يومي 18 و19 أكتوبر الماضي أن وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو رئيس حزب معارض ينتمي لتيار الوسط انضم لحكومة وحدة تشكلت مؤخرا، يحظى بدعم 48% من المشاركين ليكون رئيسا للوزراء مقابل 28% فقط لصالح نتنياهو.

وكتبت صحيفة «إسرائيل هايوم» في مقالها الأسبوعي «سيرحل نتنياهو. شأنه شأن كبار مسؤولي الجيش والمخابرات وجهاز الأمن العام. لأنهم فشلوا».

وقال أحد الكتاب في صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن نتنياهو «إنه لا يصلح لمنصب رئيس الوزراء»، مضيفا أنه كان يتعين عليه الاستقالة أو أن يتم عزله مباشرة بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وتضررت شعبية نتنياهو، الذي يواجه محاكمة في تهم فساد ينفيها، بفعل المعركة الضارية حول خطط للحد من سلطات المحكمة العليا، وهي خطط جعلت مئات الآلاف من الإسرائيليين ينزلون إلى الشوارع لأشهر.

وستتأجل التداعيات السياسية مؤقتا في ظل استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة.

لكن الكثير من الأمور ستتوقف على نتيجة العملية التي يتمثل هدفها المعلن في تدمير«حماس» إلى الأبد وعلى إذا ما كان حزبه سيواصل دعمه رغم الدعوات المتزايدة للتغيير.

من جهته، قال داني دانون المندوب الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة «لست قلقا من استطلاعات الرأي، لكن ما يقلقني هو تحقيق النتائج وأعتقد أن على نتنياهو والحكومة تحقيق النتائج المرجوة».

وأضاف دانون وهو عضو في البرلمان عن حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو«شهدنا الكثير جدا من الجولات في الماضي، عندما كان الضغط يجبر الحكومة على عدم استكمال المهمة، وعلى ترك حماس في السلطة».

وتابع «إن لم تنفذ الحكومة ما وعدت به وهو القضاء على حماس، فأنا واثق من أن ذلك لن يكون مقبولا، لا من الجمهور ولا من المنظومة السياسية».

لكن الاختبار العسكري، على مشقته، ليس التحدي الوحيد. اذ ينظر إلى نتنياهو، الذي استنفد كل النوايات الحسنة حتى لحلفاء مثل الولايات المتحدة خلال معركته حول التعديلات القضائية، بشكوك عميقة من معظم دول العالم بسبب تحالفه مع أحزاب دينية وقومية متطرفة.

وبالإضافة إلى الضغوط بسبب قضايا مثل التوسع الذي لا يتوقف في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، يتصاعد ناقوس الخطر دوليا إزاء عدد الضحايا خلال قصف غزة.