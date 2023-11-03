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والدا زوجة رئيس الوزراء الأسكتلندي غادرا غزة

11/3/2023 2:38:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف الجمعة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن والدي زوجته غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.
وجاء اسما إليزابيث وماجد النكلة على قائمة من سيتم إجلاؤهم الجمعة بعد أن تقطعت بهما السبل في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أن هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل الشهر الماضي.
وقال يوسف (38 عاما) في وقت سابق إن والدي زوجته تقطعت بهما السبل في غزة، حيث كانا في زيارة لعائلتهما عندما هاجمت حماس إسرائيل الشهر الماضي. وتقصف إسرائيل القطاع يوميا منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من تسعة آلاف فلسطيني مع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وقال لـ«رويترز» الشهر الماضي إن الطعام ومياه الشرب ينفدان لدى الزوجين سريعا، ويمكن أن يهلكا إذا لم يتمكنا من المغادرة قريبا.
ويوسف، الذي يرأس الحكومة المفوضة في اسكتلندا، من السياسيين البريطانيين الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح بفتح ممر إنساني.

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