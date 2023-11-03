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نحو 5 آلاف فقط يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بسبب الإجراءات الإسرائيلية

11/3/2023 2:38:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي المصلين من الدخول الى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، ما حال دون تمكن الآلاف من الصلاة. ومن اكثر من 50 ألف مصل كانوا عادة يؤدون صلاة الجمعة تمكن نحو 5500 مواطن مقدسي فقط من أداء صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، عند مداخل البلدة القديمة من القدس وبوابات المسجد، وفق ما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة، وتحديدا في وادي الجوز المجاور، وقمعهم الاحتلال بالرصاص الغاز السام، واعتدى عليهم بالضرب.
وللجمعة الرابعة على التوالي، لم يتمكن المصلون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف مصلّ.

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