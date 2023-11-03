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إسرائيل تقصف مكاتب صحافية في غزة وباريس تندد بـالهجمات على مواقع الأمم المتحدة في القطاع

11/3/2023 2:38:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نددت فرنسا بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية" في غزة، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات قطاع غزة.

وقال فيران في إعلان تلقته وكالة فرانس برس إن "فرنسا تندد بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسيا لسكان غزة المدنيين"، بعدما دان "بشدة" في تصريح سابق لقناة "بي إف إم تي في"، "قصف جباليا" حيث أصيبت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت لأضرار بغارات، وحمّلت حكومة حماس إسرائيل المسؤولية عنها. وأسفر القصف عن مقتل 23 شخصا بحسب الأمم المتحدة.

من جهة اخرى، أفادت قناة "الجزيرة" بأن طائرات إسرائيلية قصفت مكتب وكالة الصحافة الفرنسية وعددا من المكاتب الصحافية
في
مدينة
غزة.

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