إدارة بايدن تبلغ إسرائيل بصعوبة تحقيق أهدافها العسكرية وتآكل الدعم لها

(MENAFN
- Al-Anbaa) نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مستشاريه، حذروا إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها العسكرية، مع اشتداد الغضب العالمي بسبب ما يجري في غزة.
وقالت المصادر، إن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا (شمالي قطاع غزة)، أثارت استياء بايدن وفريق الأمن القومي.
وأضافت، أن بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، أكدوا خلال مباحثات خاصة مع الإسرائيليين تآكل الدعم لإسرائيل.
كما نقلت الشبكة عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله، إن «مشكلة إسرائيل أن الانتقادات أصبحت أعلى بين أفضل أصدقائها قبل منتقديها».
يذكر أن الطيران الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في مخيم جباليا، حيث استشهد فيهما نحو 350 فلسطينيا، وأصيب مئات آخرون.
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