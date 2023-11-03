إدارة بايدن تبلغ إسرائيل بصعوبة تحقيق أهدافها العسكرية وتآكل الدعم لها

MENAFN - Al-Anbaa) نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مستشاريه، حذروا إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها العسكرية، مع اشتداد الغضب العالمي بسبب ما يجري في غزة.

وقالت المصادر، إن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا (شمالي قطاع غزة)، أثارت استياء بايدن وفريق الأمن القومي.

وأضافت، أن بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، أكدوا خلال مباحثات خاصة مع الإسرائيليين تآكل الدعم لإسرائيل.

كما نقلت الشبكة عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله، إن «مشكلة إسرائيل أن الانتقادات أصبحت أعلى بين أفضل أصدقائها قبل منتقديها».

يذكر أن الطيران الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في مخيم جباليا، حيث استشهد فيهما نحو 350 فلسطينيا، وأصيب مئات آخرون.