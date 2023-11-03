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الأمم المتحدة أحرزنا بعض التقدم في مفاوضات السماح بدخول وقود لغزة

11/3/2023 2:38:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث الجمعة إن هناك «بعض التقدم» في المفاوضات المستمرة للسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة المحاصر للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر.
وأضاف خلال اجتماع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عن المفاوضات الجارية بين المنظمة وإسرائيل ومصر والولايات المتحدة «سمعت لدى وصولي أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن السماح بدخول المزيد من الوقود من خلال هذه المفاوضات... آمل أن أرى تأكيدا».
وكرر الدعوة إلى «هدنة إنسانية» في غزة للمساعدة في توصيل المساعدات.
من جهته، قال مدير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من قطاع غزة: فقدنا الاتصال مع العديد من ملاجئ الأمم المتحدة في شمال القطاع.
وأضاف: نحن محرمون فعليا من كل الإمدادات الإنسانية الحيوية.

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