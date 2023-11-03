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صواريخ إسرائيلية تستهدف مدخل مستشفى الشفاء وسيارة إسعاف كانت تقل جرحى باتجاه معبر رفح

11/3/2023 2:38:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت تقارير إعلامية بأن القوات الإسرائيلية استهدفت بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بصاروخ ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
ويؤوي المجمع الى جانب المرضى عشرات الآلاف من النازحين الى المستشفى ومحيطه الباحثين عن ملجأ آمن باعتباره منطقة محرم استهدافها بموجب المواثيق الدولية.
كذلك قالت قناة الجزيرة انه تم استهداف سيارة إسعاف كانت تقل جرحى باتجاه معبر رفح الحدودي. يأتي ذلك بعد تداول شريط مصور لأشلاء عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف نازحين على طريق الرشيد الساحلي في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة، إن القصف الإسرائيلي استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع، كانت ضمن قافلة من سيارات الإسعاف تنقل جرحى لا تتوافر إمكانية علاجهم في القطاع، باتجاه معبر رفح.
ومن جهته، أكد المدير العام لمستشفيات غزة في تصريح للجزيرة إن «عشرات الشهداء والمصابين سقطوا في مجزرة جديدة في استهداف بوابة مجمع الشفاء».
وقال ان قوات الاحتلال قصفت قوافل سيارات إسعاف 3 مرات.

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