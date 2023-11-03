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رئيس وزراء أيرلندا تصرفات إسرائيل في غزة أقرب للانتقام

11/3/2023 2:38:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصف رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار تصرفات إسرائيل في غزة بأنها «شيء يقترب من الانتقام» في واحد من أقوى الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال فارادكار في تصريحات للصحافيين خلال زيارة لكوريا الجنوبية الجمعة بثتها إذاعة آر.تي.إي الرسمية «أعتقد اعتقادا راسخا بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس، حتى لا يعيدوا الكرة».
وأضاف «ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس. يبدو أنه يشبه شيئا أقرب إلى الانتقام... ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه، ولا أعتقد أن إسرائيل ستضمن بهذا الشكل الحرية والأمن في المستقبل».
وردا على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كانت تصرفات إسرائيل تعتبر جرائم حرب، قال فارادكار «ليس من اختصاصي أن أحدد».
وأيرلندا من بين أكثر دول أوروبا الغربية انتقادا للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

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