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قتلى وجرحى بهجومين استهدفا قافلة أمنية ومركبة للشرطة في باكستان

11/3/2023 2:38:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الباكستاني مقتل 14 جنديا على الأقل بهجوم على قافلة أمنية في جنوب البلاد.
وأفاد بيان للجيش بأن مركبتين تقلان عسكريين تعرضتا إلى «كمين من قبل إرهابيين»، مضيفا أن 14 جنديا قتلوا.
وأظهرت صور اطلعت عليها فرانس برس جثثا متفحمة ملقاة على الطريق.
ووقع الهجوم قرب بلدة باسني في بلشوستان على طريق سريع مواز للساحل من الحدود الإيرانية إلى كراتشي.
وشهدت بلوشستان تمردا منذ عقود شنته مجموعات عرقية مسلحة من البلوش تقاتل الحكومة متهمة إياها باستغلال موارد الإقليم من الغاز والمعادن.
وأسفر انفجار في وقت سابق الجمعة استهدف مركبة للشرطة في شمال غرب باكستان عن مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين وإصابة اكثر من 21 شخصا بجروح، بحسب مسؤولين.
ووقع الهجوم في مدينة ديرا إسماعيل خان في ولاية خيبر باختونخوا قرب الحدود مع أفغانستان التي شهدت أعمال عنف مؤخرا.

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