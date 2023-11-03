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واشنطن تحث تل أبيب على هدنة إنسانية ونتنياهو يشترط الإفراج عن الرهائن

11/3/2023 2:38:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه حث إسرائيل على وقف هجومها العسكري مؤقتا على غزة للسماح بدخول المساعدات للقطاع الفلسطيني لكنه واجه معارضة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض أي وقف من هذا النوع ما لم تطلق حماس سراح الرهائن.
وسعى بلينكن في زيارته الثانية للشرق الأوسط في أقل من شهر إلى الموازنة بين الدعم الأميركي لإسرائيل بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وبين القلق من تصاعد عدد القتلى في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي.
ودعا بلينكن في مؤتمر صحافي إلى هدنة إنسانية، قائلا إنها ستسمح بدخول المساعدات إلى غزة وتعزز جهود إطلاق سراح الرهائن بينما تمكن إسرائيل من تحقيق هدفها المتمثل في هزيمة حماس.
وقال إنه ناقش مع نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية كيفية تطبيق فترات الهدنة تلك ومدتها وأماكن تطبيقها والتفاهمات مشيرا الى إن واشنطن تدرك أن هذا سيستغرق وقتا ويتطلب تنسيقا من الشركاء الدوليين.
وانطوت تصريحات بلينكن على أن أي اتفاق مع إسرائيل ما زال عسيرا وأن النقاط الخلافية لم تحسم بعد.
وتابع "أثير عدد من الأسئلة المشروعة في مناقشاتنا اليوم تضمنت كيفية استخدام أي فترة هدنة لتعظيم تدفق المساعدات الإنسانية، وكيفية ربط الهدنة بالإفراج عن الرهائن، وكيفية ضمان عدم استخدام حماس لفترات الهدنة تلك أو الترتيبات لمصلحتها".
ومضى يقول "هذه هي القضايا التي يتعين علينا معالجتها بصورة عاجلة، ونعتقد أنه يمكن حلها".
من جهته قال نتنياهو في بيان أذاعه التلفزيون الاسرائيلي بعد فترة قصيرة من لقائه مع بلينكن "أوضحت أننا نواصل القوة الكاملة وأن إسرائيل ترفض وقفا مؤقتا لإطلاق النار لا يتضمن إطلاق سراح رهائننا".

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