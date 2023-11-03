بلينكن لن نتوانى عن دعم إسرائيل وتظاهرات في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس

MENAFN - Al-Anbaa) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إنه يجب على إسرائيل حماية المدنيين خلال قصفها لقطاع غزة، وذلك بعدما وصل إسرائيل لإجراء مزيد من المحادثات في الوقت الذي تشن فيه هجوما بريا في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).ويزور بلينكن المنطقة للمرة الثانية خلال أقل من شهر في ظل سعي واشنطن لموازنة دعمها لإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر وجهود خفض عدد القتلى والمصابين المدنيين في الحرب.

وتابعـ بلينكن ان الولايات المتحدة مصممة على دعم إسرائيل ولن تتوانى في ذلك أبدا ونعمل على إطلاق سراح المحتجزين.وقبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أكد بلينكن مجددا أن إسرائيل لها الحق في «بذل كل ما في وسعها لضمان عدم تكرار (هجوم) السابع من أكتوبر مرة أخرى مطلقا».وأضاف «في الوقت نفسه، دعونا نوضح كيف تقوم إسرائيل بهذا الأمر. من المهم للغاية، عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين الذين وقعوا في مرمى النيران بسبب حماس، أن يتم بذل كل ما في وسعهم لحمايتهم وتقديم المساعدة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، والذين ليسوا مسؤولين بأي شكل من الأشكال عما حدث في 7 أكتوبر».وقال هرتسوغ إن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لإخطار السكان بالضربات الجوية، حاملا أحد المنشورات التي قال إن إسرائيل أسقطتها تطلب من المدنيين مغادرة شمال غزة.وتجمعت عائلات بعض من أكثر من 240 شخصا تحتجزهم حماس خارج المجمع العسكري في تل أبيب حيث كان بلينكن يجتمع مع القادة الإسرائيليين. ودعوا إلى عدم وقف إطلاق النار حتى تطلق حماس سراح جميع المحتجزين.وترفض واشنطن دعوات من عدة دول لوقف كامل لإطلاق النار، لكنها تريد فترات هدنة محددة المكان والزمان للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وخروج الرهائن.والتقى بلينكن أيضا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدة ساعة تقريبا قبل أن يجتمعا بأعضاء حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي تم تشكيلها في أعقاب الهجمات.