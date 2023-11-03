Friday, 03 November 2023 10:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يوم استهداف المستشفيات في غزة ومسيرات أميركية تحلق فوق القطاع بحثا عن المحتجزين

11/3/2023 2:38:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت الأخبار حول المواجهات الميدانية في محيط مدينة غزة التي اعلن الجيش الاسرائيلي تطويقها بالكامل، أمام فداحة الصور التي توالت من العديد من المستشفيات التي كانت هدفا مباشرا لعدة غارات اسرائيلية في يوم استهداف المستشفيات بامتياز.
فقد اعلنت حكومة حماس عن قصف إسرائيلي مميت استهدف مدخل مجمع مستشفى الشفاء الأكبر في الاراضي المحتلة والذي يؤؤي الى جانب الجرحى آلاف النازحين الذين احتموا بالمستشفى، فيما أكدت وزارة الصحة في القطاع «استشهاد واصابة العشرات من المواطنين في مجزرة جديدة» سببتها ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إنها كانت تنقل المصابين بجروح خطيرة الذين يحتاجون للعلاج في مصر من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، بعد التنسيق مع الصليب الاحمر الدولي.
وقال مكتب الإعلام الحكومي لحماس «استهدف الاحتلال بصاروخ موكب سيارات الإسعاف الذي يقل مصابين قبل تحركه باتجاه معبر رفح في الجنوب».
وأكدت وزارة الصحة في غزة «ارتقاء عدد من المواطنين والعشرات من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة».
وأظهرت تسجيلات مصورة أشلاء وجثث ومصابين مضرجين بالدماء من أمام المستشفى. وقال شاهد عيان لوكالة فرانس «شاهدت خمس جثث تم نقلها الى داخل المشرحة في المستشفى».
وحذر مسؤولون صحيون من ان يكون استهداف مدخل مجمع الشفاء مجرد تمهيد لاستهداف أكبر محذرين من أنه قد يؤدي الى مجازر أكبر خصوصا وان المجمع يؤوي عشرات الآلاف من النازحين الذين لم يجدوا الا المستشفى يلجأون اليه. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في ضربة إسرائيلية على قافلة سيارات إسعاف.
وفي مستشفى الاندونيسي سقط العشرات بين قتيل وجريح في استهداف مماثل بغارة اسرائيلية. وتكررت مشاهد محاولات انقاذ الجرحى المضرجين بالدماء وجثث الشهداء والأشلاء. وأظهرت تسجيلات مصورة اشتعال النيران في حفرة كبيرة سببها القصف الاسرائيلي وظهرت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان المكتظ ايضا بالمصابين والجرحى والنازحين الذين احتموا بالمستشفى.
وكان محيط مستشفى القدس أيضا تعرض الى قصف أيضا وسط معلومات عن سقوط ضحايا.
جاء ذلك، بعد مقتل 14 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي أثناء نزوحهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح للصحافيين «الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحين المدنيين واستشهد 14 من المواطنين، أطفال ونساء».
وبحسب شهود عيان، وقع القصف على شارع الرشيد الذي يربط شمال القطاع بجنوبه عبر الساحل.
ويظهر ڤيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نحو عشر جثث ملقاة على الأرض وبعضها مضرج بالدماء.
وخلال وقوع تلك المجازر أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الضحايا الى اكثر من 9227 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وارتفاع عدد المصابين إلى 23 ألفا و516.
ميدانيا، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مباغتة قوة إسرائيلية راجلة والاشتباك معها من مسافة صفر غرب إيريز شمالي قطاع غزة.
ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من العمليات نفذتها كتائب القسام في الساعات الماضية ضد القوات الإسرائيلية، خاصة في محور شمال غرب غزة، وأسفرت عن قتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين، وتدمير آليات. وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد دبابة في العمليات البرية في غزة. وكان قد أقر قبل ذلك بمقتل 4 ضباط في اشتباكات مع المقاومة شمالي قطاع غزة.
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن سلاح المدفعية الإسرائيلي قصف غزة بـ8 آلاف قذيفة منذ بداية الحرب.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال، إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
إلى ذلك، كشفت وزارة الدفاع الأميركية ان مسيرات أميركية غير مسلحة تحلق فوق قطاع غزة للمساهمة في جهود تحديد مكان الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وقال المتحدث باسم الپنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان «دعما لجهود الإفراج عن الرهائن، تحلق مسيرات أميركية غير مسلحة فوق غزة وتقدم نصائح ومساعدة الى شريكنا الاسرائيلي».

MENAFN03112023000130011022ID1107368793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث