Corebridge Financial تكمل بيع Laya Healthcare إلى AXA

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG) اليوم أنها أكملت بنجاح عملية البيع المعلن عنها مسبقًا لـ Laya Healthcare Limited ("laya healthcare") إلى شركة تابعة لـ AXA S.A. ("AXA").

Laya healthcare، وهي ثاني أكبر مزود للتأمين الصحي في أيرلندا، هي وكيل عام إداري متكامل الخدمات يقع مقرها الرئيسي في كورك، أيرلندا وتقدم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات التأمين الصحي المبتكرة في أيرلندا، إلى جانب التأمين على الحياة وتأمين السفر.

عملت Morgan Stanley & Co. LLC كمستشار مالي وعملت A&L Goodbody LLP كمستشار قانوني لـ Corebridge.

نبذة عن Corebridge Financial

تتيح Corebridge Financial, Inc. لعدد أكبر من الأشخاص اتخاذ إجراءات في حياتهم المالية. من خلال أكثر من 370 مليار دولار من الأصول الخاضعة للتنظيم والإدارة اعتبارًا من 30 يونيو 2023، تعد Corebridge Financial واحدة من أكبر مقدمي حلول التقاعد ومنتجات التأمين في الولايات المتحدة. نحن نفخر بالشراكة مع المتخصصين والمؤسسات المالية لمساعدة الأفراد على التخطيط والادخار وتحقيق مستقبل مالي آمن. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة corebridgefinancial وتابعنا على LinkedIn و YouTube .

نبذة عن AIG

American International Group, Inc. (AIG) هي مؤسسة تأمين عالمية رائدة. توفر الشركات الأعضاء في AIG حلولاً تأمينية تساعد الشركات والأفراد في حوالي 70 دولة وولاية قضائية على حماية أصولهم وإدارة المخاطر. للحصول على معلومات إضافية، تفضل بزيارة . الأسهم العادية لـ AIG مدرجة في بورصة نيويورك.

AIG هو الاسم التسويقي للعمليات العالمية لـ American International Group, Inc.. جميع المنتجات والخدمات مكتوبة أو مقدمة من قبل الشركات الفرعية أو التابعة لـ American International Group, Inc. وقد لا تكون المنتجات أو الخدمات متاحة في جميع البلدان والولايات القضائية، وتخضع التغطية لمتطلبات الاكتتاب ولغة السياسة الفعلية. قد يتم توفير المنتجات والخدمات غير التأمينية من قبل أطراف ثالثة مستقلة. قد يتم توفير بعض التغطيات ضد خسائر الممتلكات من قبل شركة تأمين الخطوط الفائضة. لا تشارك شركات تأمين الخطوط الفائضة بشكل عام في أموال الضمان الحكومية، وبالتالي لا يتمتع المؤمَّنون بالحماية من خلال هذه الأموال.

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