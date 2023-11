Corebridge Financial تكمل بيع Laya Healthcare إلى AXA

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG) اليوم أنها أكملت بنجاح عملية البيع المعلن عنها مسبقًا لـ Laya Healthcare Limited ("laya healthcare") إلى شركة تابعة لـ AXA S.A. ("AXA").

Laya healthcare، وهي ثاني أكبر مزود للتأمين الصحي في أيرلندا، هي وكيل عام إداري متكامل الخدمات يقع مقرها الرئيسي في كورك، أيرلندا وتقدم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات التأمين الصحي المبتكرة في أيرلندا، إلى جانب التأمين على الحياة وتأمين السفر.

عملت Morgan Stanley & Co. LLC كمستشار مالي وعملت A&L Goodbody LLP كمستشار قانوني لـ Corebridge.

نبذة عن Corebridge Financial

تتيح Corebridge Financial, Inc. لعدد أكبر من الأشخاص اتخاذ إجراءات في حياتهم المالية. من خلال أكثر من 370 مليار دولار من الأصول الخاضعة للتنظيم والإدارة اعتبارًا من 30 يونيو 2023، تعد Corebridge Financial واحدة من أكبر مقدمي حلول التقاعد ومنتجات التأمين في الولايات المتحدة. نحن نفخر بالشراكة مع المتخصصين والمؤسسات المالية لمساعدة الأفراد على التخطيط والادخار وتحقيق مستقبل مالي آمن. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة corebridgefinancial وتابعنا على LinkedIn و YouTube .

نبذة عن AIG

American International Group, Inc. (AIG) هي مؤسسة تأمين عالمية رائدة. توفر الشركات الأعضاء في AIG حلولاً تأمينية تساعد الشركات والأفراد في حوالي 70 دولة وولاية قضائية على حماية أصولهم وإدارة المخاطر. للحصول على معلومات إضافية، تفضل بزيارة . الأسهم العادية لـ AIG مدرجة في بورصة نيويورك.

AIG هو الاسم التسويقي للعمليات العالمية لـ American International Group, Inc.. جميع المنتجات والخدمات مكتوبة أو مقدمة من قبل الشركات الفرعية أو التابعة لـ American International Group, Inc. وقد لا تكون المنتجات أو الخدمات متاحة في جميع البلدان والولايات القضائية، وتخضع التغطية لمتطلبات الاكتتاب ولغة السياسة الفعلية. قد يتم توفير المنتجات والخدمات غير التأمينية من قبل أطراف ثالثة مستقلة. قد يتم توفير بعض التغطيات ضد خسائر الممتلكات من قبل شركة تأمين الخطوط الفائضة. لا تشارك شركات تأمين الخطوط الفائضة بشكل عام في أموال الضمان الحكومية، وبالتالي لا يتمتع المؤمَّنون بالحماية من خلال هذه الأموال.

